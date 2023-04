A simple vista, uno podría creer que se trata de una imagen real, que algún fotógrafo capturó al pontífice mientras daba algún paseo. Sin embargo, para sorpresa de muchos, esta fue una fotografía generada con una tecnología que está dando mucho que hablar últimamente: inteligencia artificial.

La imagen, creada por Pablo Xavier —un albañil residente en Chicago— alcanzó notoriedad en redes sociales, especialmente en Twitter. De hecho, actualmente tiene más de 220 mil ‘Me gusta’ y 22 mil ‘Retweets’. En una entrevista con el medio Buzzfeed, Xavier reveló haber usado la inteligencia artificial Midjourney V5, pues “pensaba que era divertido ver al papa con una chaqueta graciosa”.

“Inicialmente me la creí”, confiesa la fotógrafa Carolina Cochachez en una entrevista con El Comercio. “Me quedé impactada del buen montaje que era, pensaba que era para alguna campaña o algo así y luego leyendo me enteré que había sido hecho con inteligencia artificial”, agrega.

Carolina Cochachez lleva en el rubro desde hace cinco años. (Foto: Carolina Cochachez)

Siara Horna, comunicadora y fotógrafa, revela que la fotografía también la tomó por sorpresa. “Cuando la vi, así de pasada, sí dije ‘qué pasó, es un estilo nuevo del Papa’”, señala entre risas a este Diario.

Y es que el uso de esta tecnología está alcanzado picos muy altos, algunas de estas fotografías han logrado participar y ganar concursos especializados. El más reciente caso se dio en el concurso anual de Sony World Photography Awards, donde el artista alemán Boris Eldagsen no solo presentó una fotografía hecha con IA sin problema alguno, sino que también ganó el primer lugar en una categoría.

Aunque Eldagsen rechazó el premio, pues solo quería comprobar si estos eventos estaban preparados para detectar obras hechas con inteligencia artificial, la situación ha dejado a más de un fotógrafo preguntándose qué podría ocurrir con su trabajo en un futuro.

¿Amenaza o herramienta de ayuda?

Curiosamente, los profesionales en fotografía están más familiarizados con la inteligencia artificial de lo que parece. De acuerdo con Cochachez, quien está en el rubro desde hace 5 años, las herramientas de edición como Photoshop y las cámaras que utilizan ya incorporan esta tecnología. “En los programas de edición manejamos los programas de inteligencia artificial, cuando se trata de rellenos, de clonar”, dice.

Siara Horna es comunicadora para el desarrollo de la PUCP, pero está en el mundo de la fotografía profesional desde 2017. (Foto: Siara Horna)

“La gente olvida justo que la inteligencia artificial en verdad está presente en los equipos, está en el reconocimiento de ojos, de rostro, está incluso en los desenfoques que se hacen”, señala Siara Horna, quien se desempeña en fotografía desde el 2017. “Las opciones de retoque fotográfico (en los programas de edición) ya ubicándote los ojos, la mandíbula, la frente, es una cosa increíble que de todas maneras ya nos tiene familiarizados a quienes trabajamos en el rubro”, agrega.

Para Cochachez la inteligencia artificial no representa una amenaza y no cree que Midjourney o DALL-E vayan a reemplazar lo que hace: capturar fotografías. “Creo que hay bastante miedo por parte de la comunidad de fotógrafos de quedarse sin trabajo, por ejemplo, pero sinceramente no creo que eso vaya a suceder o al menos estamos muy lejos de que eso suceda”, señala. Para ella, la conquista de la IA sobre su trabajo no sería posible, pues esta tecnología aún presenta errores, en especial en rostros humanos o en detalles.

Retrato capturado por Horna. (Foto: Siara Horna)

Las fotografías de Donald Trump siendo “arrestado” son un ejemplo de lo que menciona Carolina. Si bien la serie de imágenes lucen muy reales, basta con hacer zoom en ellas para percatarnos que le faltan dedos al expresidente. El experto en IA, Henry Ajder, le dijo a la BBC que “la tecnología actual no es muy buena para representar ciertas partes del cuerpo, especialmente las manos”.

Las fotografías de Donald Trump siendo "arrestado" presentan errores. (Foto: BBC)

Para Horna, quien se desempeña en fotografía orientada a lo social y retratos, la inteligencia artificial tampoco es una amenaza y más bien ve a Midjourney “como una herramienta de inspiración, de creación”, pero no como un reemplazo a su labor.

La experta cree que se está repitiendo el mismo temor que surgió cuando apareció la fotografía en la época de la pintura miles de años atrás. “Yo creo que es un poco lo mismo, la pintura no desapareció. Para algunas cosas más comerciales evidentemente ya no iban a contratar a un paisajista para hacer una imagen que una cámara podía cubrir, pero el trabajo del pintor se potenció y se especializó”, agrega.

Fotografía capturada por Cochachez. (Foto: Carolina Cochachez)

Sin embargo, también piensa que una especialidad de la fotografía sí está más propensa a ser reemplazada: la fotografía publicitaria. “Para mi, el rubro publicidad en donde se utilizan fotografías más duras, más de producto, más tiradas para el stock, ahí es muy fácil que reemplacen tu chamba”, señala.

Al respecto, Javier Mallqui, comunicador audiovisual especializado en fotografías y videos publicitarios, cree que la inteligencia artificial no está lo suficientemente desarrollada como para lograr un estilo fotográfico específico.

“Hay marcas que de por sí ya están bien posicionadas y tienen cierto estilo al contar sus historias o al presentar sus productos. Yo creo que eso, lo que ellos buscan, de repente en cierto punto es exclusividad y algún estilo en particular. Creo que para alcanzar eso, el nivel de creatividad, una máquina por el momento no creo que esté bien desarrollada”, explica.

Y es que para el especialista, esta tecnología no podrá reemplazar “la originalidad y el estilo de cada fotógrafo”, además del trato humano y el proceso creativo que conlleva realizar tomas fotográficas. “Nosotros las personas tenemos una capacidad creativa que nace de nuestras experiencias, que es algo que no es reemplazable por una máquina que se alimenta de una colección de información”, agrega Horna.

¿Y la regulación?

Para Carlos Ernesto Castillo, gerente de marketing, comunicaciones y sostenibilidad de NTT Data, si bien el uso de estas herramientas son útiles “para el tema de creatividad y de productividad”, también abren la posibilidad de que surjan algunos riesgos. “Puede ser mal utilizada por gente malintencionada en la creación de imágenes falsas, en los deepfakes y también manipular la información”, explica.

En ese sentido, ¿es posible regular su uso? Castillo cree que lo ideal es prevenir el uso malintencionado de esta tecnología, “fomentando algo que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo atrás con el tema de transformación digital y otras tecnologías: el uso ético de la tecnología”.

Cochachez, por su parte, señala que “deben haber regulaciones cuando son fotografías que no son para un uso cotidiano, sino para un uso comercial, cuando implican marcas o cosas que tienen otros trasfondos”. Bajo esa línea, finalmente, Horna también sugiere que por un tema de transparencia, “las personas tengan que decir cuando esas fotos son hechas con inteligencia artificial y cuando son hechas por uno mismo”.