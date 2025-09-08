Edgardo Frías, director general de Google Perú: “La IA no es una solución mágica, pero sí una herramienta poderosa en la lucha por la inclusión digital”

Cada 8 de septiembre, el mundo conmemora el Día de la Alfabetización, una fecha que nos invita a reflexionar que la alfabetización ya no se limita a leer y escribir, hoy, también el acceso a la tecnología se ha convertido en un derecho esencial para la educación, la productividad y la vida cotidiana. En un país como el Perú, que ha logrado grandes avances en conectividad, aún nos queda la tarea de asegurar que todos los ciudadanos no solo accedan a las herramientas tecnológicas, sino que también cuenten con las habilidades para usarlas de forma productiva y segura. Es aquí donde la inteligencia artificial se convierte en una herramienta revolucionaria para la inclusión.

De acuerdo con estudios recientes del INEI, solo el 58.9% de los hogares peruanos contaban con acceso a internet en el primer trimestre del año, mostrando que aún existe una brecha significativa en el acceso y uso pleno de internet. Aunque la conectividad ha mejorado, aún las viviendas en Perú no cuentan con acceso estable a la red, y la alfabetización digital se ve afectada por factores como la falta de formación tecnológica o limitaciones de accesibilidad.

La alfabetización digital es una gran oportunidad para el desarrollo de la educación, la información y la generación de nuevas oportunidades de trabajo. En este contexto, la inteligencia artificial surge como una solución clave, ya que puede transformar la experiencia digital, haciéndola más intuitiva, inclusiva y personalizada para cada usuario.

Gemini es la herramienta de inteligencia artificial de Google.

En Google trabajamos activamente para que esta inclusión sea una realidad. Gemini, nuestro modelo de IA, permite que cualquier persona, con solo escribir o dictar una consulta, reciba respuestas claras y concisas que simplifican tareas cotidianas y educativas. Google Lens, al usar la cámara del teléfono, ayuda a traducir textos, identificar objetos o leer menús, apoyando tanto a quienes enfrentan barreras de lectura como a quienes buscan aprender de forma visual. O las funciones de subtitulado automático en YouTube, Meet y Maps que abren la puerta a una movilidad inclusiva con rutas claras y accesibles, tanto en Lima como en las regiones, son ejemplos de cómo la IA puede ofrecer autonomía e independencia.

Las nuevas funcionalidades, como la traducción de voz en tiempo real o la práctica de idiomas personalizada, permiten que personas de diferentes culturas y lenguas se comuniquen de manera fluida. Esto es especialmente relevante en un país multicultural como Perú, donde la diversidad lingüística es una riqueza que debe ser celebrada, no una barrera. Además, la IA en el buscador y otras aplicaciones, ayudan también a las personas a encontrar información de manera más intuitiva. Los emprendedores pueden usar la IA para analizar mercados, optimizar sus negocios y conectar con clientes, incluso si sus conocimientos digitales son limitados, lo que democratiza las oportunidades y fomenta el crecimiento económico a nivel local.

Estas herramientas son respuestas prácticas a las necesidades que tiene el país en materia de alfabetización digital. Si bien el acceso a internet móvil ha crecido, la digitalización aún no alcanza a todos. Por eso, el reto no es solo conectar a más hogares, sino asegurar que la experiencia digital sea segura, productiva y significativa para cada persona.

La IA no es una solución mágica, pero sí una herramienta poderosa en la lucha por la inclusión digital. Al utilizarla de manera ética y estratégica, podemos asegurar que el futuro digital de Perú sea uno en el que nadie se quede atrás.