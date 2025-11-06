El boom de los centros de datos en Chile: una carrera por la IA que amenaza por su impacto ambiental

Chile se ha posicionado entre los países más atractivos de Latinoamérica para albergar centros de datos para la inteligencia artificial (IA) por su abundante energía renovable, buena conectividad y políticas públicas favorables, en medio de un pulso con las comunidades afectadas que alzan la voz contra los impactos ambientales de estas infraestructuras.

En Chile hay hoy 33 centros de datos en funcionamiento, la mayoría en la Región Metropolitana de Santiago, y otros 34 están en trámite para su aprobación. Según cifras oficiales, la industria chilena del sector triplicará su tamaño en los próximos cinco años.

Newsletter El Comercio MedIA Alicia Rojas presenta una guía clara para entender (y aprovechar) la inteligencia artificial, cada jueves.

“La único que un data center necesita para instalarse es energía, agua y tierra baratas para reducir los costos”, explica a EFE la investigadora Paz Peña, dedicada a los impactos de las tecnologías en Latinoamérica, que destaca que la región “se perfila” entre las de mayores incentivos a las empresas Big Tech por parte de los gobiernos.

Grandes tecnológicas como Microsoft y Amazon, que tienen presencia en el país junto con Google, han anunciado inversiones por 3.300 millones de dólares en tres años y 4.000 millones en 15 años, respectivamente.

“Graves riesgos” para los ecosistemas

En la comuna de Cerrillos, al sur del área metropolitana, circundado por una carretera y un enorme centro comercial, un descampado de 23 hectáreas acogerá el segundo centro de datos de Google en Chile, en un terreno que alberga las napas subterráneas que riegan varios barrios del extrarradio.

“Acá Google quería extraer al menos 169 litros de agua por segundo (equivalente al consumo de unos 18.000 hogares) y eso fue una de nuestras grandes oposiciones”, explica a EFE Tania Rodríguez, integrante del Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio (Mosacat).

Los centros de datos albergan miles de servidores funcionando en paralelo las 24 horas del día y generan una gran cantidad de calor que debe enfriarse –con agua en los sistemas más antiguos– para evitar el sobrecalentamiento y una caída del sistema.

“Un data center de IA consume en promedio la cantidad de agua por día que utiliza una ciudad entre 10.000 y 50.000 personas”, apunta Peña.

Los vecinos, que se enteraron a mediados de 2019 de los planes de Google en Cerrillos, lograron el año pasado que la compañía retirara su proyecto para presentar una nueva propuesta sin uso de agua. “Fue un David contra Goliat, pero se pudo”, dice Rodríguez, considerada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes en IA del 2024.

“Los proyectos que se han aprobado en Chile no utilizan tanta agua, pero en la medida en que consumen menos agua, consumen más energía” y aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, dice a EFE la periodista Francisca Skoknik, cofundadora de Labot.cl, un medio que ha investigado el tema en profundidad.

Los centros de datos son pieza importante para el procesamiendo de información de los programas de inteligencia artificial. (Foto: freepik.es)

Sin embargo, para el presidente de la Asociación Chile Data Centers, Francisco Basoalto, “la industria está avanzando” en “la contratación de energía 100% renovable” y tecnologías de enfriamiento que reducen “drásticamente” el uso de agua.

En 10 años, la capacidad total de los centros de datos en el país austral se multiplicó por cinco, hasta los 198 MW.

Un informe publicado en julio por el relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos al Agua potable y al Saneamiento plantea limitar los nuevos centros de datos, ya que “entrañan graves riesgos” para los ecosistemas acuáticos y presentan “expectativas insostenibles para el futuro”.

Una cuestionada apuesta por la IA

El Gobierno chileno presentó en diciembre un ambicioso plan de centros de datos hasta 2030 para “fomentar el crecimiento sostenible” de la industria y crear “un entorno favorable para la inversión. Medio año después, publicó una guía para descentralizar estas infraestructuras e instalarlas en el nortino desierto de Atacama o la región de Magallanes, en el extremo sur, por sus “ventajas naturales excepcionales”.

Los activistas e investigadores consideran que el plan obvia la sustentabilidad, pero para los empresarios “es un paso en la dirección correcta” de la mano de “procesos más ágiles, certezas normativas y una coordinación efectiva”. Según Basoalto, “Chile puede ser un lugar donde otros países vengan a procesar sus datos”.

Una investigación de LaBot reveló que el Ejecutivo aprobó un cambio en la norma medioambiental que reducirá controles e información para centros de datos de nueva creación.

“Esa desregulación implica menos transparencia y que ni nos enteremos si construyen un data center en la esquina”, critica Skoknik. Sin embargo, el gremio lo ve “como un reconocimiento al alto estándar” de los proyectos.

El informe de la ONU alerta de que la proliferación de centros de datos se produjo “en circunstancias opacas, con falta de transparencia, participación y rendición de cuentas”.

Chile, con poca presencia en el sector tecnológico global, apuesta con fuerza a la carrera por la IA y se debate entre el desarrollo de una industria aún incierta y supeditada a los gigantes estadounidenses, y los riesgos que implica para sus territorios. La discusión de fondo pasa por “abrir un diálogo global” –concluye Peña– y dar a esa tecnología un enfoque “menos extractivista” y “más equitativo”.