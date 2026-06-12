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Anthropic marca la pauta frente al crecimiento de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Anthropic marca la pauta frente al crecimiento de la inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, reclama una regulación más estricta para la inteligencia artificial avanzada, que incluya la capacidad de los gobiernos para bloquear o retirar del mercado modelos que no superen pruebas de seguridad independientes, al considerar que los riesgos asociados a esta tecnología ya son “claramente” una realidad.

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