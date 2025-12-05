El papa reclama una acción coordinada de toda la sociedad para regular la IA

El papa León XIV pidió este viernes reflexionar sobre “las posibles consecuencias de la tecnología en el desarrollo intelectual y neurológico” de los jóvenes y reclamó “una acción coordinada” de todos los sectores de la sociedad para regular la inteligencia artificial.

“La llegada de la inteligencia artificial trae consigo cambios rápidos y profundos en la sociedad, que afectan características humanas esenciales, como el pensamiento crítico, la capacidad de discernimiento, el aprendizaje y las relaciones interpersonales”, dijo León XIV en un discurso al recibir a los miembros de la Fundación Centesimus Annus con motivo del seminario “Inteligencia artificial y cuidado de nuestra casa común” que se celebra en Roma.

El papa se preguntó: “¿Cómo podemos garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial sirva verdaderamente al bien común, y no simplemente a la concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos? Esta es una pregunta urgente, ya que esta tecnología ya tiene un impacto tangible en la vida de millones de personas, todos los días y en todo el mundo”, añadió.

Y sobre todo, el pontífice estadounidense y peruano instó a una reflexión: “Sobre una preocupación que debe tocarnos el corazón: la libertad y la espiritualidad de nuestros niños y jóvenes, con las posibles consecuencias de la tecnología en su desarrollo intelectual y neurológico”.

Según León XIV, ante “las preguntas fundamentales” de la existencia, “realidades a menudo marginadas e incluso ridiculizadas por los modelos culturales y de desarrollo imperantes (...) será crucial que los jóvenes aprendan a usar estas herramientas con inteligencia propia, abiertos a la búsqueda de la verdad, a una vida espiritual y fraterna, ampliando sus sueños y los horizontes de sus decisiones maduras”.

Para “construir un futuro con nuestros jóvenes que, también a través del potencial de la inteligencia artificial, alcance el bien común” se requiere, dijo el papa, “una acción coordinada y concertada que involucre a la política, las instituciones, las empresas, las finanzas, la educación, las comunicaciones, la ciudadanía y las comunidades religiosas”.

“Todos estos actores están llamados a cumplir un compromiso común asumiendo esta responsabilidad compartida. Un compromiso que antepone cualquier lucro e intereses creados, cada vez más concentrados en manos de unos pocos”, advirtió el pontífice.

Y agregó que “sólo mediante una amplia participación, permitiendo que todas las voces, incluso las más humildes, sean escuchadas con respeto, será posible alcanzar estos ambiciosos objetivos”.