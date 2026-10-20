icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La imagen de la izquierda muestra las características más importantes para las predicciones de FAHR-FaceSurvival sobre la supervivencia al cáncer, mientras que la imagen de la derecha muestra las características más importantes para las estimaciones de FAHR-FaceAge sobre la edad biológica. Las áreas marcadas en amarillo fueron las que tuvieron mayor influencia en las predicciones de cada modelo.
La imagen de la izquierda muestra las características más importantes para las predicciones de FAHR-FaceSurvival sobre la supervivencia al cáncer, mientras que la imagen de la derecha muestra las características más importantes para las estimaciones de FAHR-FaceAge sobre la edad biológica. Las áreas marcadas en amarillo fueron las que tuvieron mayor influencia en las predicciones de cada modelo.
/ Mass General Bigham
Por Agencia EFE

Un equipo de investigadores ha logrado desarrollar varias herramientas de reconocimiento facial basadas en inteligencia artificial (IA) que pueden ayudar a los médicos a evaluar la edad biológica de los pacientes de cáncer y el riesgo de supervivencia para guiar los mejores tratamientos personalizados.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.