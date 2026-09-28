Según datos de la INEI, en el primer trimestre de 2026, el 80,6 % de las personas de 60 años a más presentaba algún problema de salud crónico, mientras que el 95,8 % contaba con algún tipo de seguro de salud.
Según datos de la INEI, en el primer trimestre de 2026, el 80,6 % de las personas de 60 años a más presentaba algún problema de salud crónico, mientras que el 95,8 % contaba con algún tipo de seguro de salud.
/ Sabine van Erp/Pixabay
Por Redacción EC

El Perú envejece y, con ello, crece el desafío de garantizar mayor seguridad y cuidado para las personas adultas mayores, incluyendo aprovechar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Según datos de la INEI, el 14,3 % de la población peruana tiene 60 años o más, un aumento de 8,6% del 1950. Del mismo modo, el 42,8 % de los hogares cuenta con al menos un adulto mayor.

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