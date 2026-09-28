El Perú envejece y, con ello, crece el desafío de garantizar mayor seguridad y cuidado para las personas adultas mayores, incluyendo aprovechar nuevas tecnologías como la inteligencia artificial. Según datos de la INEI, el 14,3 % de la población peruana tiene 60 años o más, un aumento de 8,6% del 1950. Del mismo modo, el 42,8 % de los hogares cuenta con al menos un adulto mayor.

Frente a esta realidad, Renzo Paolo Costa Paucamayta, un cusqueño de 19 años, ha desarrollado WasiQhari, una solución tecnológica empoderada por IA para mejorar su seguridad y atención de los adultos mayores.

El joven, estudiante de Ingeniería de Sistemas y presidente de S.O.L. Tech, creó esta plataforma con un sistema sencillo: el adulto mayor utiliza un bastón inteligente que detecta caídas y un pastillero automático que entrega los medicamentos a la hora programada. Ambos dispositivos envían alertas a una plataforma web que permite a familiares y cuidadores monitorear la situación y visualizar la ubicación del usuario en un mapa.

De esta manera, ante una caída, por ejemplo, la alerta puede llegar de inmediato a la plataforma para facilitar una respuesta oportuna. WasiQhari integra inteligencia artificial, conectividad y georreferenciación para centralizar la información y fortalecer las redes de apoyo de los adultos mayores.

“La tecnología tiene que estar al servicio de las personas. Con WasiQhari buscamos que los adultos mayores puedan contar con herramientas sencillas que les permitan estar más seguros y que sus familias puedan saber cuándo necesitan ayuda”, señaló Costa Paucamayta.

La propuesta cobra relevancia en un contexto de envejecimiento de la población. El INEI reportó que, en el primer trimestre de 2026, el 80,6 % de las personas de 60 años a más presentaba algún problema de salud crónico, mientras que el 95,8 % contaba con algún tipo de seguro de salud.

Por WasiQhari, S.O.L. Tech fue elegida ganadora de la categoría Acciones Solidarias y Altruistas del Premio Nacional de la Juventud “Yenuri Chiguala Cruz” 2026. El reconocimiento y apoyo económico permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica, desarrollar nuevos equipos y explorar alianzas para ampliar el alcance de la iniciativa.