Elon Musk apuesta por la IA para resolver el misterio cósmico de su interés: ¿por qué aún no hacemos contacto con los extraterrestres?

Elon Musk, dueño de Tesla y Twitter, ha declarado recientemente que cree que la inteligencia artificial podría ser útil para saber por qué la especie humana aún no ha establecido contacto con extraterrestres.

Musk aprovechó una discusión en un espacio de Twitter para exponer que su nueva empresa de inteligencia artificial, xAI, tiene como objetivo desarrollar una IA general que pueda llevar a cabo tareas complejas y superar la inteligencia humana.

Según sus declaraciones, esta IA “logrará una comprensión profunda de la verdadera naturaleza del universo” y resolverá misterios relacionados con conceptos como la materia oscura, la energía oscura y la gravedad. Además también podría resolver una de las cuestiones que ha despertado el interés del magnate desde hace tiempo: la paradoja de Fermi.

Esta paradoja plantea la siguiente pregunta: ¿por qué la humanidad no ha encontrado evidencia de vida inteligente y tecnológicamente avanzada, a pesar de que estadísticamente ya debería haber ocurrido? Y si aún no hemos encontrado indicios de vida extraterrestre, ¿significa eso que simplemente no existe? Esta idea sería de la autoría de Enrico Fermi, el científico que desarrolló el primer reactor nuclear.

El interés de Musk por este enigma está en la preocupación de que la humanidad sea el único indicio de vida inteligente en el universo.