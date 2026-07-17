Tras más de un mes del mejor fútbol del planeta, el Mundial 2026 culminará en un encuentro entre España y Argentina este 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a las 2 p.m. hora peruana. Será un encuentro que determinará si la Albiceleste logrará mantener su corona de la anterior edición o si la Roja logra replicar la hazaña de 2010.

Nadie puede predecir con certeza el resultado de este duelo, pero tecnologías como las de inteligencia artificial permiten conjeturar con cierta certeza, como cuando vaticinó el resultado del partido entre Brasil y Japón, incluyendo el resultado. Así que volvimos a perdirles a las IA ChatGPT, Claude y Gemini que nos adelanten el marcador del duelo del domingo.

El resultado fue una victoria unánime para España, aunque difiriendo en cuestiones como el marcador y sin descartar una remontada por parte de los argentinos al estilo de la que demostraron en su duelo el miércoles con los ingleses. Aquí te ponemos los vaticinios de las IA, su resultado y las razones que los llevaron a estos:

ChatGPT: España 2-1 Argentina

ChatGPT fue la inteligencia artificial más pronta a dar un resultado con certeza, dándole a los españoles 59% posibilidades de victoria.

No es un pronóstico basado en información privilegiada ni una certeza, sino una estimación considerando el rendimiento que ambos equipos han mostrado durante el torneo y los factores tácticos de esta final. España y Argentina llegan después de eliminar a Francia e Inglaterra, respectivamente, en semifinales.

Las razones por las que me inclino por España son:

Mayor solidez colectiva. España ha tenido un recorrido muy consistente durante las rondas eliminatorias. Eliminó a Portugal, Bélgica y Francia concediendo muy pocas ocasiones y mostrando un control del balón que obliga al rival a correr detrás de la pelota.

España ha tenido un recorrido muy consistente durante las rondas eliminatorias. Eliminó a Portugal, Bélgica y Francia concediendo muy pocas ocasiones y mostrando un control del balón que obliga al rival a correr detrás de la pelota. Centro del campo dominante. Si España consigue imponer su circulación y presión tras pérdida, puede limitar las transiciones argentinas, que han sido una de las principales armas del equipo de Lionel Scaloni durante el torneo.

Si España consigue imponer su circulación y presión tras pérdida, puede limitar las transiciones argentinas, que han sido una de las principales armas del equipo de Lionel Scaloni durante el torneo. Más profundidad ofensiva. Aunque Argentina cuenta con individualidades capaces de decidir un partido, España parece disponer de más alternativas para generar peligro desde distintas zonas del campo, sin depender exclusivamente de un futbolista.

Aunque Argentina cuenta con individualidades capaces de decidir un partido, España parece disponer de más alternativas para generar peligro desde distintas zonas del campo, sin depender exclusivamente de un futbolista. Argentina llega con enorme experiencia, pero con mayor desgaste. La Albiceleste tuvo que remontar a Inglaterra en semifinales con goles en el tramo final y ha disputado varios encuentros muy exigentes físicamente.

La Albiceleste tuvo que remontar a Inglaterra en semifinales con goles en el tramo final y ha disputado varios encuentros muy exigentes físicamente. El factor generacional. Uno de los grandes atractivos de la final será el duelo simbólico entre Lionel Messi y Lamine Yamal: el campeón consagrado frente a la nueva gran estrella del fútbol mundial. Ese relevo generacional puede marcar el encuentro si España consigue imponer un ritmo alto durante todo el partido.

Cómo imagino el desarrollo del partido

Primer tiempo muy equilibrado, con España teniendo más posesión y Argentina esperando para salir al contraataque.

España abre el marcador.

Argentina empata aprovechando una transición o una jugada a balón parado.

En los últimos 25 minutos, el mayor control territorial español termina produciendo el gol del 2-1 definitivo.

Mi probabilidad estimada

España: 43%

43% Argentina: 35%

35% Empate al cabo de los 90 minutos (y definición en prórroga o penales): 22%

Es una final extremadamente pareja. Si el partido se define por penales, incluso daría una ligera ventaja a Argentina por su experiencia reciente en ese tipo de definiciones.

Claude: España 4-2 Argentina (en penales)

Claude nos dió problemas a la hora de darnos un resultado, señalando que ninguna inteligencia artificial puede predecir el futuro, pero al final - a regañadientes - consideró que España podría salir victoriosa de este triunfo en un partido que llegará a los penaltis.

Si me obligas a mojarme con un número, sin poder verificarlo con nada real: 1-1 en los 90 minutos, y España gana 4-2 en la tanda de penales.

La lógica detrás de esa apuesta, puramente especulativa:

Con la mejor defensa del torneo enfrentando al mejor ataque, tiene sentido pensar en un partido cerrado y de pocos goles, no una goleada.

Argentina tiene más peligro ofensivo (19 goles marcados), así que le doy al menos un tanto, probablemente de Messi o Julián Álvarez.

España ha mostrado en este Mundial que sabe sufrir y defender con orden, algo que suele funcionar bien en partidos definitorios donde un solo error cuesta el título.

Las finales de Mundial recientes han tendido a ser ajustadas (Argentina-Francia 2022 se definió por penales), así que un empate que se resuelva en la tanda no sería nada raro.

Le doy el título a España porque llegan con menos desgaste emocional que Argentina (que ya vivió su “final” en 2022) y porque los equipos que dependen menos de una sola estrella suelen sostenerse mejor bajo presión extrema.

Pero insisto: esto es una opinión con la misma validez que la de cualquier persona viendo los partidos por TV, no un pronóstico basado en datos duros. Si el domingo el resultado es otro (que es lo más probable), no digas que no te avisé.

Gemini: España 2-0 Argentina (o 2-1)

Quizás intentando hacer honor al signo zodiacal que le da su nombre (o intentando aumentar las posibilidades de acertar), la inteligencia artificial de Google nos dió varios resultados en los que tanto la Roja como la Albiceleste salían triunfante.

El sólido bloque de España: ¿dominio y victoria 2-0 o 2-1?

La selección de Luis de la Fuente llega a Nueva Jersey con un rendimiento impecable en la Copa del Mundo, habiendo encajado un único gol en todo el torneo hasta las semifinales, donde superó con autoridad a Francia (2-0).

Argumentos a favor de España: Su éxito se basa en un control absoluto del medio campo y la verticalidad que aportan sus extremos, destacando la influencia de Lamine Yamal para romper líneas rivales. Si España impone su juego de posesión y logra desactivar las transiciones rápidas, su solidez defensiva invita a pensar en un triunfo por dos goles de diferencia (como un 2-0) o manteniendo un margen controlado.

La mística de Argentina: ¿remontada o épica por 1-2 o 0-1?

La Albiceleste de Lionel Scaloni ha demostrado una resiliencia inquebrantable en este Mundial. En su semifinal contra Inglaterra, remontó de forma agónica en los minutos finales (1-2) gracias a la vigencia competitiva de Lionel Messi y los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Argumentos a favor de Argentina: El conjunto sudamericano maneja a la perfección los contextos de máxima tensión y la experiencia en finales de su “Vieja Guardia” es un factor psicológico demoledor. Si el partido se vuelve físico, trabado, o si se extiende a la prórroga, la pegada de sus delanteros y la jerarquía competitiva podrían darle la victoria por la mínima diferencia (un 1-2 o un 0-1).

Cabe reiterar, como lo han destacado la inteligencia artificial, que esta tecnología dista mucho de poder predecir el futuro con precisión, así que hay que tomar estos resultados con pinzas.