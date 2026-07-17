Mikel Oyarzabal y Lionel Messi, las figuras claves del duelo entre España y Argentina. (Imagen compuesta con fotos de AFP y EFE).
Mikel Oyarzabal y Lionel Messi, las figuras claves del duelo entre España y Argentina. (Imagen compuesta con fotos de AFP y EFE).
/ AFP/EFE
Por Redacción EC

Tras más de un mes del mejor fútbol del planeta, el Mundial 2026 culminará en un encuentro entre España y Argentina este 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York a las 2 p.m. hora peruana. Será un encuentro que determinará si la Albiceleste logrará mantener su corona de la anterior edición o si la Roja logra replicar la hazaña de 2010.

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