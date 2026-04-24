La Casa Blanca acusó el jueves a empresas chinas de robar “a escala industrial” los modelos de inteligencia artificial estadounidenses.

“Estados Unidos dispone de pruebas de que entidades extranjeras, principalmente en China, llevan a cabo campañas de destilación a escala industrial para robar la IA estadounidense”, declaró en X el asesor tecnológico de la Casa Blanca, Michael Kratsios.

La destilación es una técnica que consiste en entrenar un modelo de IA a partir de las respuestas de otro para copiar sus capacidades. Esta práctica es legal siempre y cuando se tenga permiso.

A finales de febrero, la propia empresa Anthropic había acusado a la compañías chinas DeepSeek, Moonshot AI y MiniMax de haber creado “más de 24.000 cuentas fraudulentas para generar más de 16 millones de interacciones con su modelo Claude”, con el fin de reconstruir su funcionamiento y entrenar sus propios modelos.

El 12 de febrero, en un memorándum dirigido al Congreso de Estados Unidos, OpenAI acusó a DeepSeek de copiar clandestinamente sus modelos de IA.

“Estas entidades extranjeras”, no identificadas por la Casa Blanca, “utilizan decenas de miles de cuentas proxy” para evitar ser detectadas, añadió Kratsios.

“Las entidades extranjeras que construyen sobre unos cimientos tan frágiles deben tener poca confianza en la integridad y la fiabilidad de los modelos que producen”, añadió con sorna.