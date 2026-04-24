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Casa Blanca señaló que empresas chinas copian modelos de Estados Unidos. (Foto referencial: freepik.es)
Casa Blanca señaló que empresas chinas copian modelos de Estados Unidos. (Foto referencial: freepik.es)
Por Agencia AFP

La Casa Blanca acusó el jueves a empresas chinas de robar “a escala industrial” los modelos de inteligencia artificial estadounidenses.

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