Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Facebook agrega más funciones de inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Facebook agrega más funciones de inteligencia artificial. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

Facebook ha introducido una nueva pestaña de búsqueda ‘AI Mode’ que, impulsada por Meta AI, ofrece respuestas basadas en la cultura, opiniones y recomendaciones que los usuarios comparten en las aplicaciones de Meta, además de agregar dos nuevas funciones para potenciar la experiencia creativa desde la ‘app’ de la red social.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.