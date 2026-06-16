Facebook ha introducido una nueva pestaña de búsqueda ‘AI Mode’ que, impulsada por Meta AI, ofrece respuestas basadas en la cultura, opiniones y recomendaciones que los usuarios comparten en las aplicaciones de Meta, además de agregar dos nuevas funciones para potenciar la experiencia creativa desde la ‘app’ de la red social.

La plataforma propiedad de Meta pretende mejorar la experiencia de los usuarios para ayudarles a lograr sus objetivos con ayuda de la inteligencia artificial (IA), ya sea para “encontrar respuestas reales de personas reales” o para crear contenido “listo para compartir”.

En este sentido, Meta ha presentado ‘AI Mode’, una nueva pestaña de búsqueda que permite obtener respuestas a cualquier pregunta directamente en Facebook, gracias a Meta AI. En concreto, las respuestas ofrecidas se basan en “lo que la gente comenta públicamente” en las aplicaciones de la compañía, así como en los Grupos y Reels.

La mayor diferencia de su nuevo ‘AI Mode’ frente al Modo IA del buscador de Google, es que, aparte de explorar el ‘feed’ para dar respuestas según el contenido del usuario, facilita obtener perspectivas y experiencias reales, “en lugar de una lista genérica de resultados de búsqueda”, como ha compartido un comunicado en su web,

El nuevo AI Mode de Facebook se ubica como una pestaña justo a la izquierda de ‘Todos’ en la parte superior de la ‘app’, y está potenciado por Muse Spark, el modelo de IA propio de Meta.

Crear y compartir videos y fotografías divertidos

La segunda novedad de Facebook introduce las nuevas capacidades de edición, que van a permitir a los usuarios jugar con el contenido que generan a través de la red social.

Facebook busca el tono más divertido de las ediciones con IA al actualizarse con nuevas plantillas de ‘collage’ y las nuevas transiciones, que tienen como objetivo que se puedan realizar ediciones de vídeos más limpias y completas al compartir contenido desde la galería.

Esta nueva experiencia se traduce en que el usuario sea capaz de rescatar fotos y vídeos que se han quedado olvidados en la memoria para, una vez seleccionados desde la galería, crear vídeos y collages impactantes listos para compartir con un solo toque. No obstante se da la opción al usuario de utilizarlas o no, ya que Facebook ha indicado que estas sugerencias se pueden desactivar de forma completa.

Asimismo, se han introducido nuevos ajustes preestablecidos que, al igual que sucede con la edición de imágenes de Gemini de Google, permiten cambiar la ropa, el pelo y los accesorios de la persona en una fotografía.

Por ejemplo, en relación al Mundial 2026, Facebook ha publicado un pequeño vídeo en el que se puede ver cómo funciona esta característica que, con tres simples toques (se elige ‘AI Edit’, luego ‘Wear it’ y se selecciona la camiseta), permite añadir la equipación oficial de la selección nacional del usuario en una fotografía.