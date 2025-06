Para aclarar este difícil panorama, El Comercio conversó con Fernando ‘Feo’ Revollo, el enmascarado CEO de la empresa publicitaria God-ai y especialista en la integración estratégica de IA generativa con foco en ética, escalabilidad e innovación en América Latina. El experto nos habló del futuro que ve en los medios de comunicación con el advenimiento de la inteligencia artificial, qué habilidades debemos desarrollar nosotros para no quedarnos atrás y el lugar del ‘toque humano’ en un mundo más automatizado.

Revollo formará parte del evento tecnológico “Reiniciando sistema” de Number6 el 25 de junio.

-Tu charla se titula “Pensar en el futuro de los medios con IA generativa”. En tu opinión ¿cuál debe ser el rol de la inteligencia artificial en los medios?

Debido a que los medios de comunicación son una de las industrias más expuestas y que pueden estar más atrasadas por la adopción de la IA, tienen una gran responsabilidad de adelantarse a las problemáticas no solo en los aspectos legales, sino también en los éticos. Entonces, la charla se va a centrar en alcances, en posibilidades, en ética y también va a estar los riesgos de esta tecnología.

-¿Cuáles serían estos?

No solamente el riesgo a nivel de las noticias falsas con su capacidad de poder crear contenidos o información, sino también el riesgo de no adoptarla, ya que gran parte de la industria va a estar involucrada en eso.

-¿Un mundo donde todos usan IA no haría que todo el contenido fuese igual?

Hay algo más que me gusta resaltar ya que mi enfoque profesional está enfocado mucho más en las ideas, en el lado creativo, y es que en un mundo sobresaturado de contenidos hechos con inteligencia artificial, ¿qué te va a diferenciar? Lo único que te puede destacar del montón son tus ideas, la forma en que te comunicas. Y creo que se nota mucho cuando utilizas Instagram, donde el contenido está homogeneizado por el uso de plataformas IA: la misma redacción, el uso de emojis como si estuviéramos en 2015… son todos vestigios del entrenamiento de IA que son identificables y hasta es un poco vergonzoso ver que medios de comunicación de diferentes países utilizar todos sugerencias que parecen de ChatGPT.

Pero, ¿qué significa esto? En realidad yo creo que la gran crisis no es por el IA, sino por la falta de talento dentro de cualquier industria.

-Entonces, ¿cómo se debe balancear el uso de herramientas de inteligencia artificial con el factor humano?

La IA está potenciar nuestras habilidades, pero al final no puede potenciar algo que no está. En mi compañía God-ai hemos formado una metodología que llamamos mOS (metodología orgánica sintética) en la que buscamos hacer que en el proceso del uso de IA tengas lugares donde el lado humano, el potencial y la creatividad de las personas, predomine, particularmente al inicio y al final del proceso.

Al inicio con el humano eligiendo todos los lineamientos, la información y todo lo demás, es decir la dirección que le podemos dar a las cosas. En el intermedio la IA puede hacer varios procesos, pero al final la persona tiene que realizar la curaduría y elegir cuál es el mejor resultado. Y es este proceso donde entra la experiencia que uno tenga con la inteligencia artificial, su ‘expertise’, y donde se da valor a lo que quizás no lo tiene.

Estamos en una era en la que por primera vez vemos que mucho de lo que hacemos no tiene valor. ¿De qué sirve escribir notas si una IA lo puede hacer mejor y más rápido que nosotros? Entonces no está mal que usemos inteligencia artificial, lo que está mal es que no corrijamos el estilo, no demos la información o el lineamiento correcto para que esa información se convierta en algo de valor.

-Uno de los grandes temores de utilizar IA para escribir notas es que no solo a veces inventan información, sino que también son vulnerables de ser manipuladas por sus creadores.

Sí, técnicamente a esos inventos se les llama alucinaciones y son un problema de la IA generativa que se tolera por la gran ventaja que nos da y yo lo comparo con los sesgos humanos. Ahora, de nuevo, no es responsabilidad de la IA si lo que dice está correcto o no, sino de los usuarios que no revisaron la información. Son los mismos parámetros bajo los cuáles uno no debe creer todo lo que sale publicado en el internet.

Entonces, dentro de las estructuras, lo que necesitamos ahora es gente con criterio, lógica y buen gusto, más que conocimientos o habilidades de producción, y de nuevo se llega a la idea de que la crisis que tenemos no es porque la IA es una amenaza, sino porque - y suena mal - no hay talento en las industrias.

Justamente a finales de mayo Dario Amodei, el CEO de Anthropic, fue entrevistado para saber su pensamiento y visión sobre el trabajo en los próximos años y el afirmó que era responsabilidad de como parte de la industria industria de la inteligencia artificial avisar a las personas que todo está cambiando muy rápido y que en uno, dos y cinco años se van a reducir abruptamente los trabajos, especialmente esos trabajos que hay gran cantidad de demanda porque son operativos como asistentes, redactores y esos roles que son fácilmente reemplazables a nivel de producción. Lo que sí se van a quedar son los redactores, escritores o personas con mayor experiencia por su mayor criterio, quienes se convertirán en curadores del contenido, determinando que es verdadero o falso, corroborar y todo por lo que no puedes contar con la inteligencia artificial todavía.

-¿Qué habilidades debería empezar a cultivar para adelantarse a la revolución IA?

Si hablas de adelantarte, ya estamos tarde. Yo creo que antes todavía había un sentimiento de competitividad con la IA, de aprender a usarla para ser mejores. Ahora es una cuestión de supervivencia y el mundo está dividido entre quien las usa y quien no las usa.

Entre las habilidades que necesitamos están algunas que ya hemos mencionado: el criterio, el buen gusto y también tu propio expertise. Usemos por ejemplo un diseñador: le puedes quitar el Photoshop, el Illustrator y todas sus herramientas, pero al final este va tener el pensamiento, las ideas y el saber de cómo o de qué manera comunicar mejor una idea.

Otra cuestión fundamental es el pensamiento estructurado, que significa poder analizar un problemática para entender qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para llegar al resultado que quieres y eso es algo tan importante que está siendo incluido en los currículos de lugares como China, Europa y Estados Unidos. Creo que eso en las industrias creativas es lo más difícil, porque utilizar la IA es fácil, pero es difícil tener ideas y más complicado aún es explicarlas de una manera organizada, conceptualizarlo, en un ‘prompt’.

-¿Algunas otras aptitudes que desarrollar?

A nivel de habilidades técnicas puedo hablar de mi experiencia como autodidacta, donde tuve que desarrollar por mi cuenta mis habilidades de investigación y experimentación. ¿Qué significa? Consumir información de internet y dedicar horas para utilizar la IA para para ensayar y tantear con esta tecnología. Yo creo que la teoría vale poco en este caso en comparación como la aptitud de adaptarse a las herramientas y la apertura de estar actualizado todo el tiempo.

Y solo como comentario, a pesar de ser un autodidacta sin estudios, ahora soy docente de Masters de IA en universidades como en Barcelona, diplomados en Bolivia, mi propio diplomado en Salvador, y no entrego ni siquiera un CV. A nadie le importa quién soy, qué base académica tenga y que presente mis clases enmascarado. Ahí nos damos cuenta de qué tan desesperada está el mundo en ese sentido.

-¿Cómo ves el uso de la inteligencia artificial en los medios de aquí a diez años?

Yo estoy preparado para un salto a dos años, pero si me hablas de cinco a diez años yo creo que no vamos a entender nada y no nos vamos a dar cuenta ahora de muchas cosas. Pero considero que en este momento estamos viviendo de lo peor de la IA, de sus peores resultados, y eso ya es una cuestión que nos asombra.

¿Qué veo yo? Que por primera vez en la historia una revolución ha tocado algo que parecía intocable: la creatividad humana, con la tecnología pudiendo replicar cada vez más rápido rasgos que se consideraban netamente humanos en casi todas las áreas como la redacción, el diseño, conceptualización y todo.

Quizás todavía no se llega a un nivel de lo que consideramos creativos, pero por ejemplo se han hecho experimentos donde personas no reconocieron si unos poemas fueron hechos por humanos o por IA y creo que hay un gran riesgo cuando esta distinción ya no se puede reconocer. Otro ejemplo es un reciente video viral de un canguro que supuestamente subió a un avión como un animal de soporte y si bien gente involucrada con el IA puede reconocer que fue realizado utilizando GPT Image y Veo 2, puede engañar a personas más alejadas del tema. Y eso genera alarma, porque somos países muy políticos y este tipo de videos, con otras intenciones, puede llevar a la desinformación y al caos.

Al mismo tiempo estamos también en una era donde una desigualdad increíble porque la IA no es barata, donde si bien hay opciones gratis, son limitadas, y los precios de las pagadas pueden ascender de US$20 a US$20 mil. Eso no pasó con el Internet, que democratizó mucho más la información, pero ¿quién podrá pagar por una cuenta IA de US$1.000? Muy pocos.

¿Y a nivel productivo operativo? Menos personas, puestos transformados donde quizás veremos la colaboración entre empleados humanos y empleados IA. Yo pensaría que en un año la adopción va a crecer junto a la desesperación, porque todos estamos tarde. Entonces la industrias van a cambiar, se van a optimizar, va a llevar a que se requiera hacer más con lo que se tiene o igual con menos. Es una oportunidad que yo vivo en god-AI donde con una estructura muy chiquita podemos hacer cosas que normalmente haría una empresa mucho más grande y con presupuestos que posiblemente no podrían pagarlos otro país. Entonces las oportunidades también van a venir, solo depende de cuán metidos estemos en esto.