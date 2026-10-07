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Francis Halzen contó que usa la inteligencia artificial desde los 90. (Foto: AFP)
Francis Halzen contó que usa la inteligencia artificial desde los 90. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

El premio Nobel de Física Francis Halzen explicó este miércoles que usa modelos de inteligencia artificial desde la década de 1990, lo que ha permitido acelerar sus investigaciones sobre los neutrinos.

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