Google cambia los titulares originales de noticias por otros generados con IA

Google ha empezado a probar en Discover la generación de titulares de noticias con inteligencia artificial (IA) que sustituyen a los originales escritos por los medios de comunicación.

En las últimas semanas, Discover ha mostrado titulares generados por IA en diferentes publicaciones, muchos de ellos engañosos o directamente erróneos, como han detectado medios como The Verge, Ars Technica o Engadget.

Estos titulares se han mostrado en sustitución de los originales, sin que los medios de comunicación fueran conscientes de ello, como explican en Engadget.

Un ejemplo que citan es un articulo de Ars Technica sobre la Steam Machine: el original dice: “Valve’s Steam Machine looks like a console, but don’t expect it to be priced like one” (“La Steam Machine de Valve parece una consola, pero no esperes que tenga el mismo precio”); mientras que el generado por la IA lo cambio al siguiente: “Steam Machine price revealed” (“Precio de la Steam Machine revelado”), cuando Valve todavía no ha revelado el precio.

En declaraciones a The Verge, Google ha explicado que se trata de “un pequeño experimento de interfaz de usuario para un subconjunto de usuarios de Discover”. “Estamos probando un nuevo diseño que cambia la ubicación de los titulares existentes para que los detalles del tema sean más fáciles de asimilar antes de explorar enlaces de toda la web”, según un portavoz de la compañía.

Discover es un apartado del Buscador de Google que muestra a los usuarios contenidos de su interés en base a la actividad ‘online’ y el uso que hacen de otras aplicaciones de la compañía.

En sus propias directrices, Google indica que no se puede incluir “información engañosa o exagerada en las partes de tu contenido que se muestran primero a los usuarios (es decir, en el título, los fragmentos o las imágenes) para hacer que la página resulte más atractiva ni ocultes información necesaria para saber de qué trata el contenido”.