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Resumen

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La medida se aplicará a alumnos desde la educación primaria hasta la secundaria. (Foto: magnific.com)
La medida se aplicará a alumnos desde la educación primaria hasta la secundaria. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

Google anunció esta semana que desactivará por defecto sus herramientas de inteligencia artificial para escolares, tras recibir críticas por promover funciones de IA entre los estudiantes, en medio del debate sobre cómo debería utilizarse esta tecnología en las aulas.

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