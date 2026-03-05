Escuchar
Gemini, el asistente IA de Google. (Foto: Lionel BONAVENTURE / AFP)
/ LIONEL BONAVENTURE
Por Agencia AFP

Un padre en Estados Unidos presentó el miércoles una demanda contra Google por considerar que Gemini, el asistente de IA de la compañía, incitó a su hijo a suicidarse tras involucrarlo en una historia delirante.

