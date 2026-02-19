Google incorpora Lyria 3 en Gemini para generar pistas musicales de 30 segundos con IA

Google ha anunciado la incorporación del nuevo modelo de inteligencia articial Lyria 3 a Gemini, que permite a los usuarios crear pistas musicales generadas por IA con una duración de 30 segundos, así como una imagen de portada generada por Nano Banana.

La versión beta de Lyria 3 se encuentra disponible desde este miércoles en la aplicación de Gemini. Para usarla, los usuarios deben introducir un comando como “crea una canción rock sobre la pereza que da madrugar un lunes”, y Gemini creará una pista musical de corta duración.

Además, los usuarios pueden utilizar imágenes para hacer más específico el contenido de la canción. Por ejemplo, el usuario sube una fotografía de su mascota y Gemini puede incluir sus rasgos físicos para crear una canción con mayor personalización. Más allá de la generación de música con Lyria 3, Gemini aprovecha las capacidades del generador de imágenes con IA Nano Banana para crear una portada acorde al contenido de la canción o su estilo.

“El objetivo de estas pistas no es crear una obra maestra musical, sino ofrecerte una forma divertida y única de expresarte”, ha explicado Google en un comunicado en su blog.

Por otra parte, Lyria 3 también está disponible en la función ‘Dream Track’ de YouTube, donde puede utilizarse para crear pistas musicales para los vídeos en formato Shorts.

A pesar de la limitada duración de las pistas musicales, de hasta 30 segundos, Lyria 3 permite a los usuarios editar diversos elementos, como la voz, el tiempo, los instrumentos, la letra o incluso el idioma, ya que está disponible en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués, aunque Google ha adelantado que irán incluyendo más progresivamente.

Todo el contenido generado con Lyria 3 cuenta con ‘SynthID’, una marca de agua “invisible” de Google, que permite identificar el contenido generado por IA. “Además, ofrecemos más herramientas para identificar el contenido generado por IA, ampliando nuestras capacidades de verificación en la app de Gemini para incluir audio, imágenes y vídeos”, ha matizado la empresa.

Respecto a los retos éticos a los que se enfrenta Google sobre la generación de este tipo de contenidos, la compañía ha aclarado que las pistas creadas con Lyria 3 están diseñadas para la “expresión original, no imitar a artistas existentes”. Por ejemplo, si un usuario pide: “Crea una canción al estilo de Queen”, Gemini tratará recrear el tipo de música de la banda británica.

“Aunque no puedo replicar directamente la obra de artistas específicos, he capturado esa esencia teatral y grandiosa que buscabas. He diseñado una pista de ‘Arena Rock’ con una producción masiva: pianos potentes que marcan el ritmo, guitarras eléctricas con armonías vertiginosas y, por supuesto, una muralla de voces corales”, ha respondido Gemini ante el ejemplo anterior.

Por el momento la versión beta de Lyria 3 se encuentra dispoinible en la app de Gemini para mayores de 18 años en la versión de escritorio, aunque se ampliará a la aplicación para móviles en los próximos días.