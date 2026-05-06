Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Google, Microsoft y xAI se alinean a los cambios del gobierno de Donald Trump. (Foto: AFP)
Google, Microsoft y xAI se alinean a los cambios del gobierno de Donald Trump. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El Centro de Estándares e Innovación en IA (CAISI) del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del Departamento de Comercio de EE.UU. anunció este martes acuerdos con Google DeepMind, Microsoft y xAI para someter a revisión los modelos de inteligencia artificial (IA) antes de que se pongan a disposición del público.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.