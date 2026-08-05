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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Google dio un paso atrás en la aplicación de la inteligencia artificial en Google Earth. (Foto: Google Earth)
Google dio un paso atrás en la aplicación de la inteligencia artificial en Google Earth. (Foto: Google Earth)
Por Agencia Europa Press

Google ha retirado las capacidades de su modelo de generación de imágenes Nano Banana 2 de Google Earth, tras identificar su uso inapropiado para crear contenido engañoso del mundo real que viola las políticas de la tecnológica, al menos hasta generar “barreras de protección más sólidas”.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.