Grok comienza el 2026 envuelto en una nueva polémica por el uso que algunas personas le vienen dando. Y es que la herramienta de inteligencia artificial ha estado desnudando (sin su consentimiento) a mujeres. Es decir, genera imágenes de personas reales en ropa interior o desnudas.

No es la primera vez que el chatbot de Elon Musk es criticado. Ya durante el año pasado fue acusado por difundir información falsa, además por sus respuestas antisemitas, racistas, discriminadoras.

Pero en esta ocasión ha ido un poco más allá al desnudar a personas reales. Según informe de 20 Bits, ya en el 2025 la investigadora de Bellingcat, Kolin Koltai, denunció que usuarios le pedían a Grok que le quitara la ropa a las mujeres que aparecían en determinada foto.

La respuesta del chatbot iba desde fotos en bikini, ropa interior y hasta en desnudos totales.

En el informe se indica que se ha constatado que, si bien Grok pide una verificación de edad para ver el resultado, en otras aparece la foto tal cual. Esto ha generado polémica porque se estaría vulnerando los derechos de las personas, a su intimidad. También se señala que hay posiciones que apelan a que se trata de imágenes ficticias.

Por otro lado, el medio El Independiente informa que el gobierno francés ha presentado una demanda contra Grok por la creación y difusión de contenido sexual falso (o deepfake) elaborado sin el consentimiento de las personas afectadas.

Lejos de reconocer su falla o dar una explicación, el multimillonario Elon Musk ironizó esta situación mostrando una foto de él mismo en bikini, y que fue generada por Grok.

Sin embargo, su empresa xAI, encargada del desarrollo de Grok, sí reconoció fallas en el sistema al generar imágenes de menores de edad. La ola de rechazo continuó en la misma red social X donde usuarios critican a quienes le piden desnudos a Grok.