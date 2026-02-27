Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Hay un nuevo protagonista en la carrera por la inteligencia artificial (IA). India ha llevado a cabo uno de los encuentros más importantes para evaluar el impacto de esta tecnología, irrumpiendo en un escenario claramente dominado por Estados Unidos y China. Pero su camino es diferente.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.