La Cumbre Impacto IA 2026, realizada la semana pasada en Nueva Delhi, ha terminado por abrir un debate sobre cómo se debería manejar y regular la IA, con la participación de delegaciones de todo el mundo.

Manuel Santillán, investigador y docente de la Universidad de Lima, señala que, si bien esta cumbre ya se ha realizado antes en otros países, hay un mensaje geopolítico en el que India hace más particular la reunión.

“El mensaje geopolítico central que se puede rescatar de la cumbre es que la India busca convertirse en uno de los tres grandes polos globales de inteligencia artificial antes de 2047″ , indicó el especialista en conversación con El Comercio.

En otras palabras, el camino de India va por abrir la cancha. Señala Santillán que India plantea que “ningún país debería limitarse a ser un simple mercado de modelos extranjeros”. Y esto lleva a extraer datos sin generar capacidades propias.

Por ello, más de cien naciones han participado en esta jornada técnica y política, con la presencia de 20 mandatarios, los CEOS de las principales tecnológicas y una feria que congregó a 200.000 visitantes y 600 empresas emergentes que mostraron sus prototipos.

Además… Juntos pero no revueltos La cumbre en Nueva Delhi dejó varios momentos curiosos. Aunque se reunió a los más importantes líderes tecnológicos, esto no significó que se lleven bien. Lo más evidente fue durante la foto oficial. La rivalidad entre los gigantes tecnológicos se hizo evidente cuando Sam Altman y Dario Amodei, los jefes ejecutivos de OpenAI y Anthropic, respectivamente, no se tomaron de las manos para la imagen, tal como lo hicieron los demás participantes, incluyendo el primer ministro Narendra Modi.

¿Lo hecho por India es suficiente para competir con Estados Unidos y China?

“En principio tenemos que ver que para ser un competidor de Estados Unidos o de China debes tener un poder computacional que en este momento India no lo tiene” , puntualizó Ingrid Ccoyllo, Jefa del Departamento de Tecnología Digital de TECSUP.

Para la especialista, el país asiático no está pensando competir directamente con las dos potencias en IA, sino que está apostando por una estrategia distinta. “Está yendo por el tema de la regulación. Lo que están buscando ellos es ser el líder en gobernanza global de la inteligencia artificial”, dijo la docente.

En esa línea, el primer ministro de la India, Narendra Modi, varias propuestas centradas en la transparencia de los algoritmos y la soberanía de los datos. Como resultado se firmó la “Declaración de Delhi”, el mayor acuerdo diplomático sobre inteligencia artificial, con el respaldo de 88 países. Este documento busca establecer un marco ético global ante una tecnología, aunque con cierto reparo en la posición de Estados Unidos.

¿Qué ofrece India?

Pero India no solo ha planteado propuestas de regulación. La Cumbre Impacto IA 2026 también ha servido para mostrar que tiene otras opciones.

Señala la agencia EFE que, al cierre del encuentro, se movilizó hasta los 310.000 millones de dólares para hacer de la India el “centro de servicios” del mundo. Así, se convertiría en el centro tecnológico del llamado ‘sur global’.

Ahora, se había mencionado que uno de los puntos claves para competir en IA es la infraestructura. Pues Mukesh Ambani, uno de los hombres más ricos del mundo y presidente de Reliance Industries, anunció la inversión de 110.000 millones de dólares para dotar a la India de una infraestructura de IA propia. Sería para los próximos siete años.

Indica Santillán que se han hecho proyecciones ambiciosas. “Esto sería notable y extraordinario puesto que posiciona a la India como un serio competidor frente a China y Estados Unidos. Sin embargo, también se advirtió que el verdadero desafío no es solo tecnológico, sino distributivo, se planearon preguntas sobre cómo asegurar que los beneficios se extiendan a toda la sociedad y no generen nuevas brechas”, dijo a este Diario.

Pero hay otro punto a favor. India cuenta con millones de personas que están capacitadas en carreras de sistemas, básicamente ingeniería de software.

“La base de datos que ellos tienen a nivel de talento humano es bastante alta a nivel mundial. En lo que ellos quisieran emprender, realmente lo van a poder hacer“ , menciona Ccoyllo. Y es que la tendencia actual es retener el talento humano, pues, indica la docente, India cuenta con millones de ingenieros, capacitados en carreras de sistemas, y específicamente ingeniería de software.

Así se desarrolló la Cumbre de Impacto IA 2026, que abrió el debate sobre la regulación de la IA. (Foto: AFP)

Un reflejo de su capacidad está en los altos cargos de las empresas tecnológicas, ocupados por profesionales de origen indio: Sundar Pichai, CEO de Alphabet Inc. y Google; Satya Nadella, CEO de Microsoft; Arvind Krishna, presidente y CEO de IBM; Shantanu Narayen, presidente y CEO de Adobe; entre tantos otros.

También cuenta con empresas destacadas en tecnología como Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro Limited. Señala Ccoyllo que Infosys “es una empresa que es bastante innomadora” e incluso ha desarrollado un modelo de IA llamado Topaz. “Ellos no están trabajando tanto en modelos de IA porque, recuerda que para hacer un modelo de inteligencia artificial tú necesitas capacidad en hardware. Entonces, los modelos que pudieran estar desarrollando son básicamente para apoyo del gobierno, de la agricultura", explicó.

Además, frente a la falta de minerales para la producción de tecnología, se ha planteado el reciclaje pues es uno de los países con más desecho electrónico. Puede extraer litio, níquel y cobalto, de las baterías descartadas; las pantallas LED contienen germanio; las placas de circuito continen platino y paladio; en los discos duros hay tierras raras.

Una tercera vía: los datos confiables

India no puede competir directamente. Entre China y Estados Unidos aparece como una tercera opción.

“Ellos se están yendo por la tercera línea que es la democratización del uso de la inteligencia artificial, la parte regulada”, indica Ccoyllo, y aquí se mencionan algunos conceptos contrapuestos como ‘caja negra’ y ‘caja de cristal’.

La primera trata a la IA como una tecnología cerrada, en el que nadie sabe cómo se trabaja un modelo, los datos que se usan o la finalidad, a excepción de la misma empresa. La contraposición es la ‘caja de cristal’.

“Lo que propone India es que eso sea una ‘caja de cristal’. Quiere que se vea, quiere que se regule, pero obviamente no lo va a regular cualquier persona , no, piden que se regule por entidades reconocidas, universidades, instituciones, porque eso va a dar finalmente la confianza para que se puedan usar esos modelos”, indicó la especialista.

Esto se traduce en el Marco Global de Datos Confiables planteado por Narendra Modi, que no ha caído muy bien en Estados Unidos. Según la agencia EFE, el jefe de la delegación estadounidense, Michael Kratsios, había tachado inicialmente la regulación de “cosmética” y defendió que la autonomía estratégica nace de poseer la tecnología y no de limitarla.

El debate ha sido abierto, mientras tanto la IA cada vez está más presente en nuestras vidas.