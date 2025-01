¿Qué se espera en este 2025? Bueno, estamos ante un año prometedor en la innovación tecnológica. Y es que desde el lanzamiento de ChatGPT se ha ampliado la oferta de empresas desarrolladoras de IA.

OpenAI, creadora de este chatbot, sigue liderando las empresas con un valor de 86 mil millones de dólares, según la lista de ForbesAI 50 del año pasado. Siguen en importancia Anthropic o Databricks. Pero en esta carrera por la IA también están los fabricantes más tradicionales como Google, Meta, Microsoft, IBM o xAI de Elon Musk que impulsan la oferta.

Para Diego Castronuovo, cabeza de IA en N5, hay dos claves para entender la IA en este 2025. Por un lado, considera que “hay una inversión ‘terrible’ en infraestructura y en investigación”, lo que marca que la IA será la mayor tecnología en los próximos años a nivel mundial.

“El factor clave es la búsqueda de la inteligencia artificial general, lo que se conoce como AGI, que no es ni más ni menos que un sistema autónomo que sea capaz de de desarrollar tareas intelectuales como un ser humano, igual o mejor que un ser humano”, indicó a El Comercio el especialista de la empresa de software.

Esta AGI es uno de los retos más conocidos de OpenAI, o al menos para su CEO Sam Altman. Para esto, la empresa cuenta con su sistema o3. Sin embargo, aún hay voces escépticas a esta posibilidad.

OpenAI es la principal firma tecnológica en inteligencia artificial del momento. (Foto: AFP)

La robótica con inteligencia artificial integrada será una de las novedades para este año que comienza. (Foto: AFP)

Otro factor clave es el papel de los agentes IA, o sistemas autónomos que pueden realizar tareas con menos intervención humana. Señala Castronuovo que se trata de modelos diferentes a los conocidos como ChatGPT porque “se dedica exclusivamente a tomar una tarea, analizarla, dividirla en pasos y ejecutarla”.

En este punto coincide Wester Zela, especialista en IA y decano de las carreras de ingenieria de la Universidad Cientifica del Sur. Además, los agentes de IA permiten reducir las alucinaciones (errores) que pueda tener un sistema de IA.

“Ahora están tomando bastante protagonismo el tema de agentes IA. Básicamente son nuevas formas para poder hacer que en general los modelos tengan menos alucinaciones. Es una nueva técnica para poder, digamos, tener mejores respuestas” , indicó Zela. Se trata de una división del trabajo en agentes especializados en diferentes labores.

Pero otro papel importante en el 2025 será la robótica más inteligencia artificial. Modelos como Atlas, Optimus y Ameca han sorprendido en el 2024 por sus características humanas. Para el docente se verá más estas funciones en el 2025: “llevar la inteligencia artificial al mundo físico, a través de robots, a través de diferentes dispositivos”. Evidentemente, esto tendrá un efecto en las actividades diarias y laborales. Se trata de pasar del software al hardaware.

¿Ya no será gratis la IA?

Si bien la oferta de modelos de inteligencia artificial aumentó en este 2024, también se ha distinguido el encarecimiento de estos. Iniciaron como modelos gratuitos pero ahora se apuesta por un modelo de negocio de suscripción. Es el caso de OpenAI que puede cobrar hasta US$200 al mes en su versión Pro de ChatGPT.

Zela indicó que es el modelo freemium, en el que un servicio es gratuito y, a partir de nuevas funcionalidades, es de pago. Explicó que mantener un modelo de IA funcionando cuesta millones de dólares y “tiene que ganar dinero de una forma igual que en muchos otros emprendimientos”.

El detalle estaría en la competencia, ya que “la idea de suscribirse a una licencia de cualquier herramienta, tiene que tener alguna ventaja”.

Frente a modelos de pago también están los modelos OpenSource, o de código abierto. Uno de estos casos es el modelo Llama de Meta, al que puede acceder cualquier usuario.

Castronuovo consideró que de todas maneras “tenemos siempre asegurado un nivel de gratuidad por el lado del Open Source y por modelos de grandes multinacionales que generan rentabilidad”.

“Creemos que definitivamente el modelo gratuito, de acceso al público general, está disponible y va a seguir estándolo, y vamos a tener esta otra cuestión relacionada más al ámbito de la investigación y profesional, que eso apunta un poco más la cuestión de cobro”, indicó. Es una situación que sucede con N5, empresa de software que crea soluciones de IA pero para el ámbito financiero.

El factor Donald Trump

El 2025 también comienza con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Pero no lo hace solo. Con él está la presencia del Elon Musk y el respaldo de Sam Altman para el desarrollo de la IA.

En un informe reciente de El Comercio, Maité Vizcarra, experta en innovación tecnológica, señaló que en esta nueva gestión “se va a recobrar el tiempo perdido” y se espera que apueste por la desregulación, ya que “durante el tiempo de [Joe] Biden ha habido mucho recelo en el gobierno americano y se ha estado discutiendo mucho si regular o no regular”.

La nueva posición de Estados Unidos podría chocar con la de Europa, quien tiene una fuerte regulación de la IA: en agosto del 2024 entró en vigencia la Ley de Inteligencia Artificial, la primera en el mundo para garantizar la seguridad y el respeto de los derechos fundamentales.

Donald Trump cuenta con el apoyo de los desarrolladores de IA, como Elon Musk y Sam Altman. (Fotos: AFP)

Uno de los posibles efectos es la mayor inversión en IA, pero también la polarización con China. “Es una dinámica que puede generar dos polos: un polo americano y un polo en China, generando inteligencia artificial con un mercado desregulado del lado de Estados Unidos. Es un poco más complejo de entender cómo van a generar la seguridad de esos modelos”, indicó Castronuovo. Y es que los modelos de IA podrían ser usados para fines no adecuados y para fines maliciosos, si caen en malas manos.

Ciberataques + IA

Y sí, la seguridad de los datos es un tema también muy delicado de tratar, y más si se implica dinero. El 2024 ha estado marcado por ciberataques a usuarios y entidades financieras. El caso Interbank impactó con fuerza el año pasado en Perú. Fue en el mes de octubre cuando un actor malicioso afirmó haber accedido a datos sensibles de clientes de la entidad bancaria, que confirmó el ataque con el objetivo de extorsionarlos.

¿Puede la inteligencia artificial incrementar los riesgos de seguridad en el 2025?

Castronuovo señala dos puntos claves en este papel. Por un lado, el uso de la inteligencia artificial para la defensa, es decir, para predecir patrones de comportamiento que puedan advertir riesgos de fraude. “Para el 2025 se espera que empiecen a crecer más esas soluciones relacionadas con la detección temprana”, indicó. Pero el verdadero peligro está en la IA que genere ataques.

El especialista en seguridad financiera señaló que se trata de un desafío a futuro, cuando la IA no esté pensada para la defensa sino para el ataque. “Una cosa es seres humanos sentados atrás de una máquina hackeando sistemas, y otra cosa es la inteligencia artificial tratando de hackear sistemas. Son cosas bien distintas”, indicó.

Por otro lado, según el informe anual Kaspersky Security Bulletin, se espera una sofisticación de ciberataques utilizando la IA para perfeccionar mensajes fraudulentos en varios idiomas y deepfakes con una calidad sumamente creíble, en anuncios, correos electrónicos de phishing y sitios web falsos.

IA en Latinoamérica y el Perú

La inteligencia artificial también tiene un efecto en la región.

Si en algo también coinciden los especialistas consultados es que Brasil y Chile lideran el desarrollo de la IA en la región. A ellos también se pueden sumar México y Argentina, que reciéntemente da pasos hacia la IA.

En general, para el especialista de N5, América Latina tiene una particularidad: la desigualdad en infraestructura tecnológica en determinados países.

“Hay una desigualdad importante, como quizá no la hay tanto en Europa. Esos niveles de desigualdad presentan algunos retos para el crecimiento y para la adopción de esta tecnología. Creo que de la mano de eso, priorizar la formación de talento también es otro punto clave. Ha sido escaso, pero no porque no exista sino porque mucho talento ha decidido trabajar para países desarrollados”, explica Castronuovo sobre nuestra región.

Para superar esta situación plantea la colaboración mutua entre países. Además, las empresas privadas tendrán que “empezar a encontrar casos de negocios para aplicar la inteligencia artificial que le asegura rentabilidad”.

Los centros de cómputo o centros de datos son claves en el desarrollo de la inteligencia artificial. (Foto referencial: AFP)

¿Y qué pasa en Perú?

La situación es un poco más complicada. Señala el profesor Wester Zela que “más allá de tener una Ley, más allá de tener una estrategia que quedó en papel, o iniciativas individuales de instituciones, no hay un liderazgo que realmente quiera apostar por la inteligencia artificial”.

Nuestro país cuenta con legislación. En el 2023 se promulgó la Ley Nº 31814 que promueve el uso de la IA para el desarrollo económico y social del país. Sin embargo, en palabras del doctor Zela, “no se están viendo acciones concretas” .

En ese sentido, planteó que el desarrollo de la IA en el país debería pasar por la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial, un Centro de Computación de Alto Rendimiento y el uso de datos actualizados en formato abierto para que los investigadores puedan utilizar esa información y crear sus modelos.

“Tendríamos necesariamente que invertir como país. Por ejemplo, Chile tiene un centro de cómputo muy potente, un centro de computación de alto rendimiento que da servicios a la academia, que da servicios al sector público y que da servicios al sector privado, sobre todo a la pequeña y mediana empresa”, explicó.

Ahora, si bien Chile puede estar más adelantado en la gestión de la IA, vale señalar que el Perú cuenta con el Centro de Alto Rendimiento Computacional donde está presente el Supercomputador MANATI. Señala la página web del Ministerio del Ambiente que fue instalado en Iquitos en el 2017 como laboratorio informático para apoyar investigaciones científicas y tecnológicas.

En el caso de las universidades también hay una tarea pendiente: la formación de profesionales especializados en IA. “Con una universidad, con dos o tres, es difícil. Tiene que haber una decisión a nivel de gobierno”, indicó Zela, quien promovió la carrera de IA en la Universidad Nacional de Ingeniería y ahora se plantea hacer lo mismo en la Universidad Cientifica del Sur.

Y así se inicia la inteligencia artificial en el 2025.