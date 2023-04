El artista Boris Eldagsen ha rechazado el premio del primer puesto en el Sony World Photography Awards 2023. La imagen que envió el alemán no fue tomada por él, sino generada por una inteligencia artificial. Su objetivo era saber si este tipo de concursos estaban listos para diferenciar entre lo creado por una IA y una persona.

“Gracias por seleccionar mi imagen y hacer de este un momento histórico, ya que es la primera imagen generada por IA que gana en un prestigioso concurso internacional de fotografía. ¿Cuántos de ustedes sabían o sospechaban que era generado por IA? Algo sobre esto no se siente bien, ¿verdad?”, señala Eldagsen en su blog sobre la pieza llamada ‘The Electrician’.

La imagen que ganó el Sony World Photography Awards 2023 y que fue creada por una IA. | (Foto: Boris Eldagsen)

Sin embargo, el alemán ha señalado que la inteligencia artificial no debería competir con las obras creadas por humanos. “Las imágenes de IA y la fotografía no deberían competir entre sí en un premio como este. Son entidades diferentes. La IA no es fotografía. Por lo tanto, no aceptaré el premio”, agrega.

Pese a sus afirmaciones, Eldagsen no critica el hecho de que la IA pueda generar imágenes, pues asegura que esta reemplazará a la fotografía en un futuro. “Así como la fotografía reemplazó a la pintura en la reproducción de la realidad, la IA reemplazará a la fotografía. No tengas miedo del futuro. Simplemente será más obvio que nuestra mente siempre creó el mundo que la hace sufrir”, indica en su publicación de la serie Pseudomnesia.

Esta obra, subtitulada como “memorias falsas”, es una serie de fotografías que representan recuerdos que no se crearon, pues simplemente fueron generados por una IA. “Usando el lenguaje visual de la década de 1940, Boris Eldagsen produce sus imágenes como falsos recuerdos de un pasado, que nunca existió, que nadie fotografió. Estas imágenes fueron imaginadas por lenguaje y reeditadas más entre 20 y 40 veces a través de generadores de imágenes de IA, combinando técnicas de ‘inpainting’, ‘outpainting’ y ‘prompt susurro’”, añade en la descripción.

Eldagsen envió la imagen solo para saber si el jurado y estas competencias estaban listos para diferenciar entre la obra de una persona y la de una inteligencia artificial. “Me postulé como un mono descarado, para averiguar si los concursos están preparados para que las imágenes de las IA ingresen. No lo están. Nosotros, el mundo de la fotografía, necesitamos un debate abierto. Una discusión sobre lo que queremos considerar fotografía y lo que no. ¿Es el paraguas de la fotografía lo suficientemente grande como para invitar a las imágenes de IA a entrar, o sería esto un error? Con mi rechazo del premio espero acelerar este debate”, concluye.