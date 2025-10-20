La inteligencia artificial está impulsando una nueva etapa de crecimiento económico mundial, pero sus beneficios no se traducirán en más empleos. De hecho, una de las generaciones más golpeadas por esta transformación será la generación Z, que enfrenta crecientes obstáculos para ingresar al mercado laboral.

El 92% de los responsables de recursos humanos considera que los jóvenes no están preparados, mientras la IA empieza a reemplazar los puestos junior, tradicionalmente destinados a recién egresados. Paradójicamente, la generación Z es la que mejor domina las herramientas digitales y la inteligencia artificial.

Según un informe de Goldman Sachs, elaborado por los economistas David Mericle y Pierfrancesco Mei, el fenómeno del “crecimiento sin empleo” se convertirá en la nueva normalidad. La advertencia coincide con declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien en septiembre alertó sobre un mercado laboral con “bajas contrataciones y pocos despidos”, donde los jóvenes y las minorías tienen más dificultades para conseguir trabajo.

El estudio subraya que la inteligencia artificial no es el único factor: la incertidumbre macroeconómica derivada de las guerras comerciales, los aranceles y el bajo dinamismo de la inversión también frenan la creación de empleo. Sin embargo, la conclusión central es clara: el crecimiento económico de los próximos años será sostenido, pero con escasa generación de puestos de trabajo.

Los economistas de Goldman Sachs apuntan a un cambio estructural: la expansión del PIB vendrá principalmente por el aumento de la productividad impulsada por la IA, y no por una mayor participación laboral. A esto se suma el envejecimiento poblacional y una menor inmigración, que limitan la oferta de mano de obra.

Los datos recogidos por la entidad financiera confirman que, fuera del sector de salud, casi todos los rubros registran una creación de empleo débil, nula o negativa. Las empresas adoptan la IA para automatizar tareas y reducir costos, lo que representa “un obstáculo potencialmente duradero para la demanda de trabajo”.

Aun así, el informe evita el alarmismo. Sus autores sostienen que, a diferencia de otros pronósticos de desempleo masivo, la innovación también generará nuevas oportunidades y sectores. No obstante, admiten que esta transición producirá “fricciones temporales” y un reajuste inevitable en el mercado laboral.

Goldman Sachs prevé que los verdaderos efectos de la automatización se harán evidentes durante la próxima gran recesión, cuando las compañías aprovechen el ciclo económico para reestructurar y reducir plantillas.