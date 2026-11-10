icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El vicepresidente senior de AMD, Mike Clark, tuvo a su cargo una de las presentaciones del evento en Las Vegas al que asistió El Comercio.
El vicepresidente senior de AMD, Mike Clark, tuvo a su cargo una de las presentaciones del evento en Las Vegas al que asistió El Comercio.
/ AMD
Por Mayté Ciriaco Ruiz

Cuando una laptop o un celular sube de precio, a veces la causa está en un centro de datos a miles de kilómetros. La memoria, la pieza que guarda lo que un equipo usa en cada momento, es hoy una de las más disputadas del mundo: fabricantes como Samsung, SK Hynix, entre otros han priorizado las memorias de mayor margen para servidores de IA, y queda menos para el consumo. IDC advierte que la escasez podría durar al menos hasta 2027.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?