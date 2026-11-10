Cuando una laptop o un celular sube de precio, a veces la causa está en un centro de datos a miles de kilómetros. La memoria, la pieza que guarda lo que un equipo usa en cada momento, es hoy una de las más disputadas del mundo: fabricantes como Samsung, SK Hynix, entre otros han priorizado las memorias de mayor margen para servidores de IA, y queda menos para el consumo. IDC advierte que la escasez podría durar al menos hasta 2027.

En el Perú, el gremio de comerciantes de artefactos de la Cámara de Comercio de Lima ya ve alzas en equipos de cómputo y anticipa que seguirán en 2027, según informó “Gestión”. Counterpoint ha mencionado que la memoria puede representar entre el 20 % y el 50 % del costo de un celular o una computadora, y los de gama de entrada serían los más expuestos.

En AMD In Depth,el evento de la empresa realizado en Las Vegas y en el que El Comercio estuvo presente, el tema apareció una y otra vez. Dan McNamara, vicepresidente sénior de la empresa, dijo que la memoria surge en 10 de cada 10 conversaciones con clientes empresariales, por su disponibilidad y su costo. Una lámina mostró, como ejemplo ilustrativo, que en el costo de un servidor la memoria pesa más que el procesador.

La compañía norteamericana propone una salida: gastar menos memoria. Gary Smerdon, vicepresidente corporativo de Desarrollo de Negocios, presentó MEXT, un software que usa inteligencia artificial para predecir qué datos se necesitarán, dejar en almacenamiento flash los que casi no se usan y traerlos de vuelta a tiempo.

El nuevo procesador de AMD, el EPYC Venice, admite más memoria y más velocidad. / AMD

Según AMD, el flash cuesta unas 50 veces menos que la memoria, pero es 500 veces más lento, y la IA sirve para disimular esa diferencia. En una prueba con un programa de diseño de chips, la empresa dice haber recortado la memoria a la mitad conservando 95 % del rendimiento. Y en sus propios servidores asegura haber evitado 4,9 millones de dólares en compras de memoria en un primer despliegue de 145 equipos, con planes de llegar a 2000 en 2027.

AMD no fabrica la memoria ni causa su escasez: vende el procesador (EPYC Venice), que admite más memoria y más velocidad, y ahora también software para ahorrarla. Y el ahorro en un servidor no se traduce de inmediato en el precio de una laptop o un celular: dependerá de cuánto alivie la demanda de los centros de datos.