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Resumen

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La inteligencia artificial ayudó a interpretar textos de la era napoleónica que se mantenían en el misterio. (Foto: AFP / Wikipedia)
La inteligencia artificial ayudó a interpretar textos de la era napoleónica que se mantenían en el misterio. (Foto: AFP / Wikipedia)
Por Agencia AFP

¿Cómo la IA pudo descifrar en horas un enigma sin resolver durante más de 200 años? Un mensaje codificado de la época de Napoleón se vuelve comprensible gracias a esta tecnología.

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