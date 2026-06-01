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Resumen

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Estudio se realizó a personas de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Indonesia y Hong Kong. (Foto referencial: magnific.com)
Estudio se realizó a personas de Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Indonesia y Hong Kong. (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

Cerca del 50% de los jóvenes adultos cree que las relaciones sentimentales con la inteligencia artificial (IA) mejorarán la felicidad humana durante la próxima década, según los resultados de una gran encuesta internacional compartida en exclusiva el lunes con la AFP.

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