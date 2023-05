En los últimos meses, la inteligencia artificial ha dado un gran salto, siendo utilizada en diversos sectores, desde la medicina hasta las áreas creativas o el entretenimiento.

Bard y Stable Diffusion son solo algunas de las herramientas que demuestran que la IA puede ser una alternativa futura a trabajos como analistas, escritores, músicos o programadores, derribando así el mito de que esta nunca reemplazaría la creatividad humana.

Aunque esta herramienta no siempre será una sustitución para los profesionales, debemos tener en cuenta los posibles riesgos.

Un artículo publicado en la revista científica BMJ Global Health por expertos sanitarios de distintos países, advierte que la IA podría ser peligrosa y causar daños a los pacientes, problemas con la privacidad y seguridad de los datos, así como empeorar las desigualdades sociales y sanitarias.

Los expertos mencionan como ejemplo un pulsioxímetro controlado por inteligencia artificial que sobrestimó los niveles de oxígeno en sangre de pacientes afrodescendientes, lo que provocó que no se tratara adecuadamente su hipoxia. Además, advierten de amenazas más amplias para la salud y la existencia humana, como los determinantes sociales que podrían surgir del control y la manipulación sobre las personas.

El artículo también añade que el uso de la inteligencia artificial podría afectar la salud mental de los trabajadores al verse afectados por el desempleo masivo por la automatización de determinados trabajos.

Los expertos también señalan la importancia de reflexionar sobre las políticas y estrategias necesarias para romper la asociación entre el desempleo y la mala salud. Afirmaron que aún no se sabe cómo responderá la sociedad a un mundo en el que el trabajo no esté disponible o sea innecesario y que no se está reflexionando lo suficiente sobre las medidas que se necesitarán para abordar este problema.