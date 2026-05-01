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Resumen

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Los autores del estudio subrayan que la atención médica en el mundo real implica mucho más que el razonamiento basado en texto o el rendimiento en pruebas. La práctica clínica depende de la exploración física, de escuchar a los pacientes, de comprender el contexto médico y social, y de asumir la responsabilidad de los resultados.
Los autores del estudio subrayan que la atención médica en el mundo real implica mucho más que el razonamiento basado en texto o el rendimiento en pruebas. La práctica clínica depende de la exploración física, de escuchar a los pacientes, de comprender el contexto médico y social, y de asumir la responsabilidad de los resultados.
/ Daniel R/Pixabay
Por Agencia EFE

Un modelo de última generación de lenguaje a gran escala (LLM) superó en muchos ámbitos a los médicos en tareas de razonamiento clínico como la toma de decisiones en urgencias, la identificación de posibles diagnósticos y la elección de los pasos en el tratamiento.

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