icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jurista abre debate sobre el derecho de reproducción y los límites de la IA. (Foto: magnific.com)
Jurista abre debate sobre el derecho de reproducción y los límites de la IA. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) Maciej Szpunar defendió este martes que los ‘chatbots’ de inteligencia artificial (IA) solo vulneran los derechos de las editoriales de prensa si acceden de forma ilícita a sus textos o los reutilizan de manera reconocible, pero no si se limitan a relatar los hechos.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?