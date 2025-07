Para ser honesta, me asusta un poco el modo en que la inteligencia artificial (IA) está cambiando nuestro mundo.

Cada vez es más difícil distinguir lo real de lo ficticio y no está claro qué trabajos desaparecerán por culpa de la IA.

Pero, más que nada, me preocupan nuestros niños y jóvenes. Me inquieta pensar hasta qué punto una integración plena de la IA podría afectar negativamente la habilidad de los niños de leer con atención, la capacidad de escribir con claridad y pensar de manera crítica.

Muchos padres que conozco están hablando de la IA y su relación con la educación. Ellos, al igual que yo, ven titulares que dicen que algunos estudiantes la están usando para copiar, que algunos profesores recurren a ella para aumentar la eficiencia y algunos distritos escolares han decidido adoptarla por completo.

Todo esto a pesar de que no tenemos suficientes datos confiables sobre si los chatbots ayudan o perjudican el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

Por eso, en medio de mis preocupaciones sobre el uso de la IA en el aula, llamé a Sal Khan, autor de Brave New Words: How AI Will Revolutionize Education and Why That’s a Good Thing (Un mundo feliz: como la IA revolucionará la educación y por qué eso es algo bueno).

Muchos pueden conocerlo como el fundador de la Khan Academy, una organización educativa sin fines de lucro que se ha convertido en un imperio de videos y herramientas en línea que muchos estudiantes –incluidos mis propios hijos– usan cuando tienen dificultades para entender un tema en clase.

Quería hablar con él porque es una de las voces más destacadas que defienden, con optimismo, el potencial de la inteligencia artificial para mejorar la educación en las aulas de manera significativa. Khan no ignora los temores que muchos padres tienen, pero escucharlo defender esta tecnología fue revelador.

El autor Sal Khan habló con la periodista Katty Kay.

Existe el temor entre los padres de que la mente de los niños deje de pensar por sí misma y que todo lo haga la inteligencia artificial. ¿Cómo ves a la IA como un facilitador en la educación y cómo crees que serán las aulas dentro de 10 años?

En primer lugar, esos miedos son reales y legítimos. Lo que siempre me gusta hacer antes de entrar a pensar qué va a pasar con la tecnología es pensar, en primer lugar, cuáles eran algunos de los objetivos de la escritura y la lectura antes de la IA.

Si hablas con un profesor de Literatura, te dirá que es importante poder comunicarte y estructurar tus pensamientos. Cuando lo ves de esa manera, puedes empezar a pensar no solo en abordar algunos de los temores sobre la IA, sino incluso en hacer las cosas mejor de lo que veníamos haciéndolo.

¿Por ejemplo?

Te daré un ejemplo que en realidad no habla para nada de tecnología.

Imagínate que el distrito escolar de tu hijo acaba de encontrar US$1.000 millones y entonces decidiera contratar a algunos de los más brillantes graduados para pasar el rato en el aula.

Estos graduados estarían de guardia para ayudar al profesor a calificar los trabajos, a pensar nuevas ideas y a elaborar mejores planes para sus clases para que sean realmente creativas.

Al comenzar la clase, esos graduados junto con el profesor podrían estar en el aula y ayudar a los niños cuando lo necesiten, sin tener que esperar esa ayuda, y luego le pasarían informes al profesor.

“Oye, me di cuenta de que Katty no está tan comprometida como ayer” o “Sal está realmente comprometido hoy. ¿Sabías que le gusta mucho el béisbol? Entonces, hagamos que el siguiente ejemplo sea sobre eso solo para Sal”. Luego, esos graduados serían capaces de analizar todo eso y comunicarse con los padres del alumno casi en tiempo real.

Creo que ese sería el sueño de todos. Tanto a los estudiantes como a los profesores y a los padres les encantaría recibir esa asistencia. Y eso es esencialmente lo que va a pasar con la IA.

Obviamente, no serán asistentes educativos humanos, sino que serán inteligencias artificiales que asistirán a los docentes, siendo capaces de observar el aula, intervenir y mantener siempre informado al profesor.

El nuevo libro de Sal Khan explora cómo la IA podría transformar a la educación.

Si pensamos en un mundo donde la IA podría hacer el trabajo de un médico, ¿por qué buscaríamos mantener el trabajo de un profesor en un aula en un mundo en el que la IA puede hacerlo casi todo mejor?

Podremos crear una red de seguridad automatizada a gran escala, de bajo costo y mucho mejor para el mundo.

Por ejemplo, si estás en un pueblo rural de la India, con suerte conseguirás un médico de IA, que tal vez incluso pueda recetar medicamentos y cosas así. Posiblemente no será tan bueno como los médicos a los que tú o yo vamos, pero será mucho mejor que lo que esa gente tenía antes.

La razón por la que muchos padres –incluyéndome a mí– sienten la necesidad de enviar a sus hijos a una escuela física con otros niños y con un entorno social, no es solo que entiendan un polinomio o sepan corregir gramaticalmente una oración.

Esas habilidades importan. Pero hasta cierto punto, las habilidades más importantes son las que implican aprender a lidiar con el conflicto, a ser responsables, a comunicarse con otros, a navegar las presiones sociales.

Creo que los profesores, como seres humanos en las aulas, van a ser actores muy importantes para responsabilizar a los estudiantes, pero sobre todo para poder desbloquear esa conexión humana de persona a persona.

¿Puede ser que gracias a las herramientas de la IA logremos despertar en los estudiantes una especie de diversión por aprender que, para ser honestos, la mayoría de nosotros apenas sentimos en la escuela secundaria?

Me parece que lo conseguiremos es mucho más de lo que hemos conseguido en el pasado y entiendo que la razón por la que la mayoría de los estudiantes se desenganchan de la escuela es porque pasan las cosas por alto o no se relacionan realmente con sus experiencias de vida.

La IA nos da la oportunidad de personalizar el contenido que está dirigido a los estudiantes y de interactuar con él. Cuando interactúas con el contenido, es mucho más probable que aprendas y recuerdes el contenido.

Tenemos actividades en nuestra herramienta de IA, llamada Khanmigo, en las que puedes hablar con simulaciones de IA de figuras históricas o personajes literarios. Eso le da vida a la historia de maneras que no podríamos haber imaginado antes.

A tu pregunta sobre qué veremos en el aula en los próximos 10 años, aunque suene muy Star Trek, las gafas de realidad virtual probablemente se verán mucho más en los próximos años.

Será literalmente como un viaje en el “Autobús Mágico” en el que el profesor podrá llevar a la clase al sistema circulatorio o podrán viajar juntos a la Antigua Roma. Creo que será una forma de aprender mucho más rica, en la que los contenidos educativos cobrarán vida.

Las gafas de realidad virtual se verán más en las aulas, sostiene Khan.

Entonces, ¿podría la IA potenciar nuestra capacidad no solo de aprender sino de hacernos más creativos? ¿Es así como lo ves?

La IA puede potenciar cualquier propósito que tengas.

Hay personas que solo intentan hacer las cosas lo más rápido posible y toman atajos. Entonces, esas personas encontrarán la forma de hacer lo mismo con la IA. Ahora, esas personas no suelen ser las que tienen el mejor rendimiento y cuando amplificas eso con IA, seguirán sin ser las de mejor rendimiento.

Pero para aquellos que están buscando hacer algo novedoso y creativo, creo que la IA potenciará eso.

Imagina que eres alguien que da grandes discursos como Barack Obama.

Él contaba con un ejército de redactores de discursos. Pero también creo que era él quien aportaba su propio punto de vista para orientar a esos redactores para que el texto tuviera su voz. Así, lo editaba él mismo para que fuera realmente auténtico con respecto a él y a sus ideas.

Bueno, creo que estas tecnologías ahora nos dan todo ese poder que tenía el presidente Obama. Pero si no escribes bien, si no te comunicas bien, el resultado no va a ser bueno.

