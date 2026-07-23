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AMD presentó su nueva estrategia para iA durante un evento para la prensa y desarrolladores en San Francisco, California, atendido por El Comercio.
AMD presentó su nueva estrategia para iA durante un evento para la prensa y desarrolladores en San Francisco, California, atendido por El Comercio.
/ Yanira Dávila
Por Yanira Dávila

El Comercio asistió a la presentación de la nueva estrategia de AMD durante un evento para prensa y desarrolladores en San Francisco, donde la compañía mostró cómo está evolucionando la competencia entre los fabricantes de infraestructura para inteligencia artificial.

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