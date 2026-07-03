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Resumen

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Informe de la ONU señala que los efectos positivos de la IA no están garantizados. (Foto: magnific.com)
Informe de la ONU señala que los efectos positivos de la IA no están garantizados. (Foto: magnific.com)
Por Agencia EFE

La inteligencia artificial (IA) está evolucionando hacia sistemas “cada vez más autónomos” que tendrán un “impacto profundo” en la economía, la seguridad o los derechos humanos, según el primer informe del Panel Científico Independiente de la ONU sobre este tema, publicado este miércoles.

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