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Resumen

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Las jornadas laborales de los trabajadores tecnológicos se han alargado.
Las jornadas laborales de los trabajadores tecnológicos se han alargado.
Por BBC News Mundo

Desde hace años, los ejecutivos de las empresas que invierten cientos de miles de millones de dólares anuales en el desarrollo de diversas herramientas de inteligencia artificial han insistido en que, en última instancia, esta tecnología permitirá que la gente dedique menos tiempo al trabajo.

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