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Resumen

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Jacob Coxon declaró ante el Concejo de Nueva York e insisitió que se necesita una "desaceleración en la frontera tecnológica". . (Foto referencial: magnific.com)
Jacob Coxon declaró ante el Concejo de Nueva York e insisitió que se necesita una "desaceleración en la frontera tecnológica". . (Foto referencial: magnific.com)
Por Agencia AFP

Las principales empresas de inteligencia artificial no saben cómo impedir que los sistemas de IA persigan objetivos que sus desarrolladores no les han asignado, advirtió el lunes Jacob Coxon, exempleado de OpenAI y Anthropic crítico de la seguridad de esta tecnología.

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