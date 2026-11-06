La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebra la “claridad y valentía” de la posición de León XIV expresada en su encíclica ‘Magnifica humanitas’ respecto a la inteligencia artificial (IA), según un comunicado difundido este viernes a días de la visita del papa al país suramericano, entre el 8 y 11 de noviembre.

“En un contexto global marcado por tensiones y cambios acelerados, ADEPA valora especialmente la claridad y valentía con que el pontífice abordó los desafíos éticos frente al avance de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, remarcando su principio de que la técnica debe permanecer siempre al servicio de las personas y de su dignidad”, afirma ADEPA.

En mayo pasado, el papa sorprendió al mundo cuando publicó su primera encíclica, centrada en la doctrina social de la Iglesia en la era de la IA, una tecnología que el documento no condena pero, según advierte, puede deshumanizar.

“La IA ya incide en muchos ámbitos de nuestras vidas y afecta las decisiones que configuran la convivencia humana. También está cambiando drásticamente la forma en que se libra la guerra”, aseveró León XIV en la presentación de ‘Magnifica humanitas’.

ADEPA destacó que con ello el papa “convoca a la búsqueda de la verdad, a la comunicación responsable y a ‘desarmar las palabras’ frente a los riesgos de la polarización algorítmica y la desinformación”.

La declaración de ADEPA retoma los debates compartidos por directivos de la entidad y editores argentinos durante el encuentro internacional celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, a mediados de octubre pasado.

En aquel ámbito académico y eclesial, los representantes de la prensa argentina subrayaron la urgencia de proteger los contenidos periodísticos que nutren los modelos de inteligencia artificial, garantizando la sostenibilidad de una actividad indispensable para el debate público y la salud democrática.