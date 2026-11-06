Resumen

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Argentina es el segundo país que visitará el papa León XIV en Latinoamérica. (Foto: AFP)
Argentina es el segundo país que visitará el papa León XIV en Latinoamérica. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebra la “claridad y valentía” de la posición de León XIV expresada en su encíclica ‘Magnifica humanitas’ respecto a la inteligencia artificial (IA), según un comunicado difundido este viernes a días de la visita del papa al país suramericano, entre el 8 y 11 de noviembre.

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