Zuckerberg plantea la identificación de cuellos de botella para competir con la IA china. (Foto: AFP)
Zuckerberg plantea la identificación de cuellos de botella para competir con la IA china. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China sigue escalando. Sin embargo, en medio de la competencia por la inteligencia artificial (IA), el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha advertido que Estados Unidos no debería prohibir el acceso a los modelos de IA chinos como se viene planteando.

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