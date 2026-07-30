La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China sigue escalando. Sin embargo, en medio de la competencia por la inteligencia artificial (IA), el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, ha advertido que Estados Unidos no debería prohibir el acceso a los modelos de IA chinos como se viene planteando.

El dueño de las redes sociales más importantes (Facebook, Instagram, WhatsApp) y de MetaAI va en sentido contrario a la tendencia. Dijo a Financial Times la prohibición no sería “una solución efectiva”.

Por el contrario, informa la cadena CNN, el multimillonario sugirió que las empresas estadounidenses deberían “identificar sistemáticamente” los cuellos de botella y los obstáculos que le permitan competir con las empresas chinas.

Su opinión llega en un momento de tensión entre las tecnológicas de IA debido a los hackeos autónomos que protagonizaron los agentes de OpenAI, y que han sevido de alerta en ciberseguridad, y que incluso han motivado el pedido de poner un freno a la industria.

Según el informe, en Estados Unidos se sospecha que la IA Moonshot de China utilizó encubiertamente a rivales estadounidenses para entrenar a Kimi K3, su modelo reciente. En ese sentido, se ha planteado “sanciones” si los laboratorios chinos “cruzan la línea hacia el robo de propiedad intelectual”.

La IA china no solo implica al uso de modelos. Los robots humanoides chinos (que trabajan con IA) también han sido prohibidos, así como cualquier robot extranjero, por representar “riesgos inaceptables” para la seguridad nacional en Estados Unidos.