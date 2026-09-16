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Resumen

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Mark Zuckerberg plantea que cada empresa asuma su responsabilidad en la seguridad de sus modelos. (Foto: AFP)
Mark Zuckerberg plantea que cada empresa asuma su responsabilidad en la seguridad de sus modelos. (Foto: AFP)
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Por Agencia Europa Press

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, asegura que cuando retrasaron el lanzamiento de Muse para mejorar la seguridad y las protecciones de su nuevo agente, lo hicieron porque esta decisión forma parte de su trabajo diario, una postura que traslada al resto de laboratorios de inteligencia artificial (IA) al señalar que cada uno tiene “la responsabilidad y el incentivo para avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de manera segura”.

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