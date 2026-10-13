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Resumen

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Meta ha invertido varios miles de millones de dólares para estar a la par de otros gigantes de la IA. (Foto: AFP)
Meta ha invertido varios miles de millones de dólares para estar a la par de otros gigantes de la IA. (Foto: AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Agencia AFP

Meta presentó el lunes dos nuevos modelos de inteligencia artificial (IA) de punta llamados Wonder y Wonder Full, que, según la compañía, ofrecen un rendimiento de nivel similar al de ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic.

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