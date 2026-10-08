Surface Laptop Ultra es solo el primero de una nueva categoría de ordenadores Windows diseñados para ejecutar la inteligencia artificial tanto en local como en la nube, de la mano del superchip de Nvidia RTX Spark, de la que forman parte equipos de Asus, MSI,

La presentación en junio de RTX Spark anticipó la llegada de ordenadores preparados para la nueva era de los agentes de IA, para que puedan ejecutarse de forma local, al igual que los modelos de frontera, y no solo en la nube.

RTX Spark ofrece 1 petaflop de potencia de computación de inteligencia artificial y 128GB de memoria unificada, y tiene una GPU Blackwell RTX con 6.144 núcleos Cuda y núcleos Tensor de quinta generación conectados a una CPU Nvidia Grace de 20 núcleos.

Este componente no solo habilita la potencia necesaria para soportar la IA en local, sino que también ofrece aceleración para contenidos 3D, videos y aplicaciones de IA a través de Nvidia Studio, y rendimiento fluido para videojuegos de última generación con las tecnologías de Nvidia para el ‘gaming’, trazado de ratos, DLSS y Reflex.

Este superchip está integrado en el nuevo Surface Laptop Ultra de Microsoft, un dispositivo dotado de una pantalla de 15 pulgadas, gráficos avanzados y carga magnética con USB-C. Pero no es el único, ya que Asus, Lenovo, MSI, Dell y HP también han confirmado equipos con RTX Spark, que llegarán al mercado a partir del 16 de octubre, con precios que parten de 2.999 euros.

En concreto, se trata de Asus ProArt 16, Dell XPS 16, HP OmniBook Ultra 16, Lenovo Pro 9n y MSI Prestige N16 Flip AI.