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Resumen

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La nueva era de computadoras está por llegar pronto. (Foto: Nvidia)
La nueva era de computadoras está por llegar pronto. (Foto: Nvidia)
Por Agencia Europa Press

Surface Laptop Ultra es solo el primero de una nueva categoría de ordenadores Windows diseñados para ejecutar la inteligencia artificial tanto en local como en la nube, de la mano del superchip de Nvidia RTX Spark, de la que forman parte equipos de Asus, MSI,

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