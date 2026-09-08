Muse de Meta, el agente de Inteligencia Artificial (IA) en el que está trabajando actualmente la tecnológica, ha pasado a una fase más avanzada de desarrollo para incorporar más usuarios a la ‘app’, que se encargará de la gestión del correo electrónico, las reservas de restaurantes, el asesoramiento financiero y la búsqueda de vuelos baratos u ofertas de compras.

El objetivo de Muse es adentrarse en el terreno de los agentes de IA en el que aparecen tanto Google con Gemini, con su integración total en el sistema Android, como los ‘chatbots’ ChatGPT o Claude, que permiten experiencias relacionadas con la gestión del correo electrónico, reservas de restaurantes y otras tantas sin la presencia activa del usuario.

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Según el medio especializado Testing Catalog, Muse de Meta ha pasado a la fase beta cerrada de su ‘app’ dedicada a la productividad basada en la IA agéntica, por la que, además de una lista de espera, hay códigos de invitación que los propios participantes en la prueba pueden repartirlos. La prueba estará disponible en móvil y web, mientras que la versión de escritorio llegará más tarde.

Las funciones más importantes del agente personal se recogen en la página de producto de Muse de Meta en la App Store, disponible desde el lunes. En ella citan su capacidad para firmar un documento y enviar el correo de confirmación, siempre con la aceptación previa del usuario; para mostrar una oferta de última hora con la cantidad exacta que supone un ahorro para el bolsillo de la persona; e, incluso, para abrir una ventana de ‘checkout’ del comercio electrónico para pasar directamente al pago tras el visto bueno.

Se trata de un agente personal “que se encarga de las cosas” del usuario y que se puede conectar a un amplio abanico de ‘apps’ como Gmail, Facebook, Peloton, Plaid y Google Calendar, entre otras, para que sea capaz, por ejemplo, de organizar la compra de dos entradas al revisar las horas libres del usuario en su calendario.

Asimismo, Muse de Meta se puede conectar a aplicaciones de finanzas como Finance tracker o Plaid, lo que abre su experiencia al control de la economía del usuario. Así aparte de dar la media de ingresos mensuales, el agente de Meta muestra que el gasto en restaurantes aumentó un 35 por ciento y que hay tres suscripciones activas que el usuario no ha usado en los últimos 90 días, por ejemplo.

Todo ello configura una experiencia dedicada a la IA agéntica que amplía su alcance a la salud y el ejercicio físico, a la gestión de las redes sociales e investigaciones previas a una compra, bajo el control por parte del usuario, que recibe notificaciones que cada acción que realiza y requieren una supervisión.