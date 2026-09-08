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Resumen

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Imagen de la aplicación Muse de Meta.
Imagen de la aplicación Muse de Meta.
/ META
Por Agencia Europa Press

Muse de Meta, el agente de Inteligencia Artificial (IA) en el que está trabajando actualmente la tecnológica, ha pasado a una fase más avanzada de desarrollo para incorporar más usuarios a la ‘app’, que se encargará de la gestión del correo electrónico, las reservas de restaurantes, el asesoramiento financiero y la búsqueda de vuelos baratos u ofertas de compras.

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