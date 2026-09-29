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Muse, la IA de Meta habría revelado la dirección de un vendedor en MarketPlace de Facebook. (Imagen: Meta)
Muse, la IA de Meta habría revelado la dirección de un vendedor en MarketPlace de Facebook. (Imagen: Meta)
Por Agencia Europa Press

Un creador de contenido ha denunciado que el agente de Inteligencia Artificial (IA) de Meta, Muse, compartió los detalles de la dirección de su casa con un comprador de Facebook Marketplace y acordó la venta de un teclado a un precio excesivamente bajo sin su consentimiento.

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