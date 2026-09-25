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Resumen

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Los empresarios de la tecnología de Estados Unidos participaron en cena en honor a Xi Jinping. (Fotos: EFE)
Los empresarios de la tecnología de Estados Unidos participaron en cena en honor a Xi Jinping. (Fotos: EFE)
Por Agencia EFE

Elon Musk, Sam Altman, Jensen Huang y Tim Cook, algunos de los nombres más poderosos de la industria tecnológica estadounidense, compartieron este jueves mesa con el presidente chino, Xi Jinping, en la cena de Estado ofrecida por Donald Trump en la Casa Blanca, mientras el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, uno de los principales defensores de mayores controles sobre la inteligencia artificial (IA), estuvo ausente.

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