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Resumen

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Shakira interpreta Dai-Dai y Jelly Roll y Carin Leon componen Lighter. (Imagen: youtube.com)
Shakira interpreta Dai-Dai y Jelly Roll y Carin Leon componen Lighter. (Imagen: youtube.com)
Por Agencia AFP

Los aficionados del Mundial están utilizando la inteligencia artificial para producir en masa canciones virales que apoyan a sus selecciones antes de que la bola eche a rodar el próximo mes.

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