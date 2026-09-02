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Resumen

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El logotipo del asistente virtual ChatGPT en un teléfono inteligente fue colocado en Riga, Letonia, el viernes 16 de agosto de 2024. (Foto por Stefani Reynolds / AFP)
El logotipo del asistente virtual ChatGPT en un teléfono inteligente fue colocado en Riga, Letonia, el viernes 16 de agosto de 2024. (Foto por Stefani Reynolds / AFP)
Por Omar Florez

El 31 de agosto, la Comisión Europea designó a ChatGPT como un “motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño” bajo la Ley de Servicios Digitales. OpenAI había reportado alrededor de 159 millones de usuarios mensuales promedio de ChatGPT Search en Europa, muy por encima de los 45 millones que activan las obligaciones más exigentes de este régimen.

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