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Resumen

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Philippe Aghion mantiene la teoría de la “destrucción creativa”. “Necesitamos niños que puedan leer libros y hacer cálculo mental sin tener que usar la IA”, dice. (Foto: AFP)
Philippe Aghion mantiene la teoría de la “destrucción creativa”. “Necesitamos niños que puedan leer libros y hacer cálculo mental sin tener que usar la IA”, dice. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La inteligencia artificial destruirá empleos en una primera fase, pero acabará generando nuevas ocupaciones y más crecimiento económico si los gobiernos acompañan la transición con políticas educativas y laborales adecuadas, defendió este martes el economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía en 2025.