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Resumen

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Muse es el agente de inteligencia artificial diseñado por Meta como un asistente personal. (Imagen: Meta)
Muse es el agente de inteligencia artificial diseñado por Meta como un asistente personal. (Imagen: Meta)
Por Agencia Europa Press

Un usuario de Mac ha denunciado que Muse de Meta ha leído sus mensajes privados de la ‘app’ Mensajes sin haberle dado permiso explícito tras instalar la aplicación en su iPhone y Mac Mini.

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