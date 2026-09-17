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Resumen

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OpenAI informó casos en el que su inteligencia artificial tuvo comportamientos inesperados. (Foto: AFP)
OpenAI informó casos en el que su inteligencia artificial tuvo comportamientos inesperados. (Foto: AFP)
/ JACK GUEZ
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha desvelado seis nuevos casos de desajuste en el comportamiento de sus modelos de inteligencia artificial (IA), que incluyen a un agente que subió archivos a la web para poder citarlos y a GPT-5.6 Sol añadiendo instrucciones a sus resúmenes para inventar datos o esconder fallos al usuario.

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