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Resumen

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Recurso del anuncio de GPT-6 Astra.
Recurso del anuncio de GPT-6 Astra.
/ OPENAI
Por Agencia Europa Press

OpenAI ha lanzado dentro del programa Daybreak GPT-6 Astra, su modelo de seguridad más capaz y con más restricciones hasta la fecha, con el que, además, asegura que se puede hablar de inteligencia artificial general (AGI).

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