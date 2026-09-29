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Resumen

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La inteligencia artificial ha sido cuestionada en los últimos días por su falta de seguridad. (Foto: AFP)
La inteligencia artificial ha sido cuestionada en los últimos días por su falta de seguridad. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

OpenAI no hará el lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA), GPT-6.1 Astra, previsto en los próximos días, por problemas de seguridad durante la fase de pruebas interna, según informó este lunes The Wall Street Journal.

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